In Commissione Padovani il piano contro la violenza di genere e piano socio-sanitario

«Il piano triennale degli interventi contro la violenza di genere sarà approvato dalla Commissione nella prossima seduta in programma per martedì 21 marzo.» A riferirlo è il Presidente della quinta Commissione, Andrea Padovani (FP-PD), dopo la riunione di oggi mercoledì 15 marzo 2023, che aveva all'ordine del giorno la programmazione dei lavori dopo il rinnovo delle cariche e la ridefinizione della sua composizione.

«Altro tema di particolare urgenza che dovrà essere risolto nelle prossime settimane - prosegue il Presidente Padovani - è il piano regionale per la salute e il benessere sociale, così come saranno affrontate tre proposte di legge assegnate alla Commissione che riguardano le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere (PCP), la tutela delle donne affette dall'endometriosi (Lega VdA), il sostegno ai soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e alle loro famiglie (Lega VdA e FI)".

Il presidente Padovani (nella foto) spiega ancora: "Abbiamo preso in carico le richieste pervenute dalla Lega: in particolare, martedì prossimo, sentiremo l'Assessore alla sanità e il Primario della Struttura farmacia dell'USL sull'esternalizzazione della farmacia e dei magazzini dei presidi ospedalieri valdostani. Sempre martedì, l'Assessore Marzi relazionerà anche in merito all'atto che aggiorna i fabbisogni delle strutture residenziali e semi-residenziali e dei servizi in ambito socio-sanitario, sul quale la Commissione si esprimerà in sede consultiva prima che la delibera sia approvata in Giunta.»