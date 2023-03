Morto Silvano Meroi, padre della Protezione civile valdostana

E' morto oggi Silvano Meroi, ingegnere, 67 anni, figura di spicco per il sistema della Protezione Civile valdostano che ha anche portato a Roma l'esperienza maturata in Valle. Un fedele servitore della regione che una malattia polmonare a portato via. Era stato, fino allo scorso anno, Presidente della Società Sitrasb la società italiana che gestisce in concessione il 50% del traforo del Gran san Bernardo che collega l'Italia alla Svizzera.