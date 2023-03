L’École Hôtelière de la Valle d’Aoste incontra il Lycée Ambroise Croizat de la Lavoie

Dal 27 febbraio al 3 marzo 2023 due docenti del Lycée Ambroise Croizat di Moûtiers, in Francia, M.me Isabelle David e M. Guillaume Bellemin, sono stati ospiti all’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste di Châtillon per un progetto di mobilità di job shadowing finanziato dal Programma Erasmus+.

È stata un’interessante e fruttuosa opportunità di confronto per approfondire temi quali i vari percorsi didattici/formativi, le metodologie di insegnamento e il “savoir-faire”, con una particolare attenzione all’ambito dell’hôtellerie.

Situata nel cuore della Tarentaise (Savoia), ai piedi del comprensorio sciistico più grande del mondo, l’istituzione scolastica transalpina è un unicum nel suo genere, focalizzata sui mestieri tecnici legati alle attività di montagna: dal settore alberghiero, all’ospitalità, al management, sport e tempo libero con corsi di formazione biqualificativi che preparano al Diploma Statale di Maestro di Sci, e al Diploma di Accompagnatore di Media Montagna.

Mercoledì 1 marzo 2023 si è tenuto un incontro “haut-niveau” tra il Consiglio di Amministrazione (Bondaz Jeannette, Guichardaz Jean-Pierre e Gontier Alessia) e la Dirigenza dell’Ecole Hôtelière de la Vallée d’Aosta (Oreiller Corrado, Sarteur Mirko e Tamarin Silvana) con la Dirigente scolastica M.me Myriam Nivelle e il Direttore della formazione professionale Eric Glise del Lycée Ambroise Croisat.

I partecipanti si sono lasciati con la promessa di un successivo “rendez-vous”, questa volta in Francia, durante il mese di maggio per siglare un protocollo di collaborazione e scambio e la definizione di ulteriori progetti futuri.

Grazie al programma Erasmus+, infatti, la scuola francese e l’alberghiero di Châtillon avranno la possibilità di confrontarsi nella formazione professionale degli studenti, un’occasione di reciproco scambio volta a massimizzare la preparazione dei ragazzi con un’iniezione di internazionalità relativa ai mestieri di montagna, che sarà base fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro anche all’estero.

Particolarmente apprezzata dai francesi è stata la presentazione del progetto di Ricerca & Sviluppo sulla “Cucina Eroica”, uno studio sulla ristorazione in montagna, in alta quota, nato in collaborazione con ADAVA, con l’obiettivo di creare un protocollo di buone pratiche per offrire un’ospitalità di qualità, salvaguardando e presidiando il territorio.