Gli studenti qualificati alle finali Olimpiadi di Filosofia

Gli studenti e le studentesse del triennio finale hanno partecipato numerosi, aderendo conentusiasmo all'iniziativa che anche quest'anno ha previsto una serie di lezionipropedeutiche alla prova, proposte dagli insegnanti delle Istituzioni o da docenti esterni suproblematiche filosofiche che hanno spaziato dall'estetica all'etica, dalla gnoseologia allapolitica.

Gli allievi sono stati invitati a costruire un percorso argomentativo imperniato sul temaproposto a partire da quattro tracce a scelta, valorizzando il loro patrimonio di conoscenzepersonali e filosofiche. Essi, inoltre, avevano la possibilità di scegliere se svolgere la provain lingua italiana (canale A) oppure in lingua straniera, francese, inglese, spagnolo otedesco (canale B).

Gli studenti selezionati per partecipare alla fase regionale, che si svolgerà il 16 marzo2023 sulla piattaforma del sito www.philolympia.org. sono:

per il LlCAM, nella sezione in lingua italiana Duc/os Coralie della classe 3A Bilingue e Chiara Zoja della classe 3B Ordinario del Liceo classico;

nella sezione internazionale inlingua francese Margherita Pasqualotto e Ludovica Moretto della classe 3A Bilingue delLiceo classico.

Per il Liceo E. Bérard, per il canale italiano, GianAndrea Vanzini e Maria Cristina Felli della classe 5B Liceo scientifico e, per il canale inglese, Rebecca Mercurio della 4B Liceo scientifico e Remi Roux della 5C scientifico.

Per il Liceo regina Maria Adelaide, Gaia Paggi per il canale italiano e Nour /smai/ della stessa classe 5BLSU per il canale inglese.

Per l'ISILTEP di Verrès, Anna Perucci e Luca Sbizzera della classe 5A per il canale italiano e Marta Enria della stessa classe per il canale francese.

La Commissione di valutazione regionale è di nomina assessorile e non può comprendere i docenti che hanno preparato e valutato gli allievi nei rispettivi Licei, in un continuo lavorodi rete molto proficuo.

Per gli studenti che supereranno la selezione regionale si apriranno le porte della fasenazionale, che si terrà il 13 aprile con successiva premiazione a Roma il 27 aprile.