Le 8 mars selon le SAVT

Les femmes et les hommes du SAVT, le Syndicat autonome valdôtain des travailleurs, aimeraient ne plus devoir défendre l’égalité des chances: le respect de ce principe devrait ne pas exiger de lutte et être tout à fait normal tous les jours de l’année.

Mais il faut être réalistes: le chemin à parcourir est encore long. Ainsi, plutôt que d’invoquer ce droit uniquement une fois par an, le SAVT préfère transformer le 8 mars en 8 mars et agir « à l’infini » pour que les femmes et les hommes d’aujourd’hui et de demain puissent bénéficier des mêmes chances.

« In quest’ottica di azione permanente, il SAVT ha deciso di promuovere nelle scuole articolati progetti a lunga scadenza – evidenzia Sonia Chabod, referente del SAVT per le pari opportunità - incentrati sull’educazione alle pari opportunità, per contribuire concretamente alla costruzione di cittadine e cittadini liberi da stereotipi di genere e consapevoli ognuno del proprio potenziale. Dopo il progetto 2021/2022 che ha coinvolto le studentesse e gli studenti dell’ISILTP di Verrès, nell’anno scolastico in corso, ha quindi realizzato – su ispirazione di un’insegnante, Sabrina Borre, e con la collaborazione dell’Associazione culturale SOLAL di Gignod – il progetto FARE PARI nelle scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituzione scolastica Grand-Combin. Viviana Rosi, Erika Centomo e Francesca Schiavon hanno condotto attività e focus tematici sul tema delle differenze usando metodologie e materiali adatti all’età dei destinatari e coinvolgendo non solo allieve e allievi ma anche gli insegnanti. Le bambine e i bambini hanno creato testi, disegni e fumetti che esprimono la loro visione del mondo e invitano anche gli adulti ad una riflessione sui luoghi comuni e sulle convenzioni sociali ».

I lavori in aula, cominciati nel mese di novembre scorso, si sono appena conclusi. Ora gli elaborati saranno raccolti ed organizzati per la realizzazione di una mostra che sarà inaugurata venerdì 12 maggio alle ore 17.30 presso la sede della Unités des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Un momento importante per restituire alla comunità il frutto delle attività svolte ed invitare tutti a prendere coscienza degli stereotipi di genere e delle discriminazioni che questi possono produrre anche nel mondo del lavoro, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco e delle pari opportunità.

Il SAVT, al fine di divulgare a tutta la popolazione valdostana, il lavoro intrapreso in questi mesi tramite il progetto FARE PARI ha realizzato un breve video.