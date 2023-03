Dopo anni di attesa e incertezze volge al termine vicenda Blue Panorama, l’epilogo peggiore: la liquidazione

A dicembre 2022, la compagnia, in seguito alla sospensione dell’attività, scattata a causa della crisi del trasporto aereo determinata dalla pandemia, aveva depositato il ricorso alla procedura di concordato con riserva presso il Tribunale di Milano, allo scopo di preservare il patrimonio e la continuità aziendale. In seguito al rigetto di tale ricorso da parte del Giudice, nei giorni scorsi è stata dichiarata la liquidazione giudiziale: è stata fissata per il 03/05/2023 l’udienza dei creditori per l’esame dello stato passivo.

I cittadini che fossero in possesso di titoli di viaggio non fruiti e non rimborsati (dimostrabili con conferma di prenotazione, convalida di pagamento, voucher, ecc..), entro il 03/04/2023, potranno presentare domanda di insinuazione al passivo.

Sul sito del portale dei creditori è stata aperta una pagina dedicata alla liquidazione giudiziale della società: https://www.portalecreditori.it/procedura?id=wR94b7NQMB , dove è possibile trovare l’indirizzo pec della procedura: lg87.2022milano@pecliquidazionigiudiziali.it a cui inviare le comunicazioni, allegando la documentazione necessaria, sono indicati in tale pagina anche i recapiti dei curatori nominati dal Tribunale.

Ci auguriamo vivamente che nell’ambito del giudizio siano salvaguardate le parti più deboli: non dovranno essere loro a pagare il prezzo più alto di questa vicenda. Nel dettaglio è necessario che vengano prese in considerazione le esigenze dei passeggeri, oltre che i diritti e le condizioni dei dipendenti.