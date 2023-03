Valpelline: Messa in sicurezza della strada in frazione Les Prailles

I consiglieri hanno approvato il Regolamento per l’istituzione del Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Erano giunte alcune sollecitazioni dai cittadini per disporre di uno strumento che - a parere del sindaco Maurizio Lanivi - meriterebbe di essere più conosciuto.

È stata approvata una modifica al Regolamento del Consiglio comunale prevedendo la possibilità di lo svolgimento delle sedute comunali e degli altri organi collegiali in modalità telematica anche in via ordinaria.

È stata approvata la perizia di stima funzionale all’acquisto di terreni censiti al mappale 360 e 361 del Foglio 13 del Catasto terreni del Comune di Valpelline, di proprietà di Cva.

Si tratta di un appezzamento in località Les Prailles, vicino all’autorimessa comunale e di fronte all’Area verde, che è intenzione dell’Amministrazione destinare a parcheggio. I lavori si sono conclusi con l’esame e votazione del primo provvedimento di variazione al Bilancio di previsione.

Il Consiglio ha preso atto di un contributo statale di 83mila euro, destinato alla messa in sicurezza della strada in frazione Les Prailles, a monte del Municipio. I lavori, che comporteranno una spesa di 101mila euro (e quindi il finanziamento ottenuto è stato integrato da risorse comunali provenienti da economie di gestione), inizieranno entro il 15 maggio. Inoltre vi è stata la presa d’atto di un’entrata del valore di 10mila euro, erogati dallo Stato al Comune nell’ambito del Pnrr, a seguito della partecipazione a un bando, per il passaggio all’Agenda digitale.