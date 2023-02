STAZIONI QUARESIMALI CITTADINE 2023

I cristiani di Aosta accompagnano gli adulti che si preparano al Battesimo Cattedrale di Aosta – ore 18.00

Mercoledì 1° Marzo 2023

Mercoledì 8 Marzo 2023

Mercoledì 15 Marzo 2023

Mercoledì 22 Marzo 2023

Mercoledì 29 Marzo 2023

Dopo la messa, ci si può fermare ancora per l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 20:00; in questo spazio di tempo alcuni presbiteri sono a disposizione per il Sacramento della Riconciliazione. La colletta della Messa - ed eventuali altre offerte, magari corrispondenti al pasto serale a cui si è rinunciato - sarà consegnata alla Caritas per soccorrere i cristiani della Turchia e della Siria colpiti dal terremoto.

La messa è trasmessa da Radio Proposta inBlu, con un approfondimento a partire dalle ore 17:30.