Conti correnti più costosi per inflazione, Bankitalia scrive alle banche

Bankitalia ricorda che in precedenza alcune banche hanno di fatto aumentato gli oneri a carico dei clienti – non era insomma conveniente avere depositi troppo elevati e soldi “fermi” sul conto.

«Questa fase di normalizzazione della politica monetaria – scrive la Banca d’Italia nella comunicazione – fa seguito a un lungo periodo di tassi di interesse straordinariamente bassi o negativi che avevano già spinto alcune banche ad azzerare la remunerazione dei depositi in conto corrente e ad aumentarne gli oneri a carico dei clienti. Con l’aumento dei tassi di interesse oggi in corso, tali intermediari sono stati sollecitati a rivedere le condizioni in senso favorevole ai clienti. Alcune banche stanno procedendo in tale direzione».