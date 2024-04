Sci in Valle d'Aosta: Passione, Competenza e Sicurezza

Concludendosi sulle nevi di Breuil-Cervinia, il 49° corso di formazione per maestri di sci alpino ha visto brillare 36 nuove stelle, pronte a irradiare la loro passione e competenza sulle piste.

Dopo mesi di intenso lavoro sia in pista che in aula, gli aspiranti maestri di sci hanno superato gli esami finali, dimostrando non solo abilità tecniche ma anche una solida conoscenza della cultura generale legata allo sci. Tra i neo maestri che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento, nomi come André Anglesio, Greta Boano, Federico Castelli, e molti altri. Ognuno di loro porta con sé non solo la competenza tecnica, ma anche la passione per la montagna e lo spirito di condivisione che caratterizza la comunità sciistica.

Dalla lista dei neolaureati emergono anche i nomi di coloro che hanno ottenuto punteggi eccezionali. Greta Boano e Alessandro Chiaravalli hanno brillato con punteggi sopra il 28, seguiti da Lorenzo Stirano con un punteggio di 28,67. Questi giovani maestri sono pronti a portare la loro esperienza e la loro passione nelle scuole di sci della Valle d'Aosta, contribuendo così a promuovere lo sport e a formare nuove generazioni di sciatori.

Il presidente dell'AVMS, Beppe Cuc, sottolinea l'importanza non solo della tecnica sciistica, ma anche della sicurezza in un contesto alpino. Durante i più di 100 giorni di corso, gli aspiranti maestri hanno affrontato diverse giornate di tirocinio e hanno ricevuto una formazione specifica sulla sicurezza, collaborando anche con la Fondazione Montagna Sicura e il Soccorso Alpino Valdostano. Un ringraziamento speciale va anche ai comprensori sciistici come Cervino Spa e il Comune di Valtournenche, che hanno fornito le condizioni ottimali per il corretto svolgimento degli esami.

Ma le eccellenze non si fermano qui. La Valle d'Aosta può vantare due nuovi istruttori nazionali di sci alpino: Federico Vietti e Alessandro Brean. Questi professionisti, tra i 18 candidati che hanno partecipato al Master per istruttori nazionali, hanno superato brillantemente le prove finali dopo un percorso di formazione di 25 giorni seguito da 20 giorni di tirocinio.

Questi risultati non solo celebrano l'eccellenza tecnica e la passione per lo sci, ma pongono anche la Valle d'Aosta al centro dell'attenzione per gli appassionati di montagna e per chi desidera vivere un'esperienza indimenticabile sulle sue piste. Lo sport diventa così non solo una competizione, ma un momento di condivisione, crescita e scoperta delle meraviglie naturali che solo la Valle d'Aosta sa offrire.

Sia che siate sciatori esperti o neofiti, la Valle d'Aosta vi attende con le sue piste mozzafiato e i suoi maestri di sci pronti a guidarvi in un'avventura indimenticabile. Venite a scoprire la magia dello sci in Valle d'Aosta, dove passione, competenza e sicurezza si incontrano sulle nevi delle Alpi.