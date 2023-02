Sanremo 2023, Marco Mengoni resta in testa alla classifica generale dopo la terza serata

Continua il grande spettacolo del 73° Festival di Sanremo, che si concluderà sabato 11 febbraio nella città dei fiori.

Dopo due serate spumeggianti anche la terza ha avuto un grande riscontro di pubblico con lo share che ha toccato il 57% (netto avanzamento rispetto al 2022) ma in ribasso rispetto alle prime due puntate. Nella serata di ieri tutti e 28 artisti si sono esibiti sul palco dell'Ariston. La classifica generale ha visto sempre in testa Marco Mengoni con il suo brano "Due vite", seguito da Ultimo con "Alba" e Mr. Rain con "Supereroi".

Super le esibizioni del solito Mengoni, ma anche di un Gianluca Grignani che con il suo "Quando ti manca il fiato" ha fatto ancora una volta emozionare. Così come Madame, ma tra i promossi Mr. Rain, la classe di Giorgia e l'emozione degli Articoli 31 tornati insieme a distanzi di anni. Queste sono anche le belle storie che il Festival porta.

Amadeus e Gianni Morandi coadiuvati dalla pallavolista Paola Egonu hanno così regalato tante gag con i superospiti della serata, il gruppo musicale Maneskin che si sono esibiti infiammando il Teatro sanremese. Ospite anche il noto cantante Peppino Di Capri. Divertente anche il momento del duetto tra Morandi e il giovanissimo Sangiovanni, uscito dal Talent Amici, che hanno cantato la classica del cantante bolognese "Fatti mandare dalla mamma" con tutto il pubblico in piedi a scatenarsi.

SANREMO2023: La Classifica dopo la terza serata

Marco Mengoni - Due vite

Ultimo - Alba

Mr. Rain - Supereroi

Lazza - Cenere

Tananai - Tango

Madame - Il bene nel male

Rosa Chemical - Made in Italy

Colapesce Dimartino - Splash

Elodie - Due Giorgia - Parole dette male

Coma_Cose - L’addio

Grignani - Le parole che non ti ho detto

Modà - Lasciami

Paola & Chiara - Furore

LDA - Se poi domani

Ariete - Mare di guai

Articolo 31 - Un bel viaggio

Mara Sattei - Duemila minuti

Leo Gassman - Terzo cuore

Colla Zio - Non mi va

Levante - Vivo

Cugini di Campagna - Lettera 22

gIANMARIA - Mostro

Olly - Polvere

Anna Oxa - Sali

Will - Stuoido

Shari - Egoista

Sethu - Cause perse

IL PROGRAMMA DELLA QUARTA SERATA

Questa sera andrà in scena la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo con tutti e 28 i cantanti in gara che si esibiranno in duetti per la serata cover. Sul palco dell'Ariston tornerà anche Fedez, dopo le polemiche scaturite dal freestaly che la Rai non ha preso bene durante la seconda serata. Dopo Chiara Ferragni (attesa per la finale di domani sera), Francesca Fagnani e Paolo Egonu la co-conduttrice ad affiancare l'ormai collaudato duo Amadeus-Morandi sarà l'attrice Chiara Francini. A votare questa sera saranno il pubblico da casa con il televoto oltre alla Giuria Demoscopica e la Giuria della Sala Stampa.

I DUETTI DI QUESTA SERA

Anna Oxa con iLjard Hava – Un’emozione da poco di Anna Oxa

Ariete con Sangiovanni – Centro di gravità permanente di Franco Battiato

Articolo 31 con Fedez – Medley Articolo 31

Colapesce Dimartino con Carla Bruni – Azzurro di Adriano Celentano

Colla Zio con Ditonellapiaga – Salirò di Daniele Silvestri

Coma_Cose con Baustelle – Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri

Elodie e BigMama – American Woman

Gianluca Grignani con Arisa – Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani

gIANMARIA con Manuel Agnelli – Quello che non c’è degli Afterhours

Giorgia con Elisa – Medley di Luce e Di sole e d’azzurro

I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi – Medley di La forza della vita e anima mia

Lazza con Emma e Laura Marcatori – La Fine di Tiziano Ferro

LDA con Alex Britti – Oggi sono io di Alex Britti

Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato

Levante con Renzo Rubino – Vivere di Vasco Rossi

Madame con Izi – Via del campo di Fabrizio De Andrè

Mara Sattei con Noemi – L’amour toujours di Gigi D'Agostino

Marco Mengoni con Kingdom Choir – Let it be dei Beatles

Modà con Le Vibrazioni – Vieni da me delle Vibrazioni

Mr. Rain con Fasma – Qualcosa di grande dei Lunapop

Olly con Lorella Cuccarini – La notte vola di Lorella Cuccarini

Paola e Chiara con Mark & Kremont – Medley di Paola e Chiara

Rosa Chemical con Rose Villain – America di Gianna Nannini

Sethu con Bnkr44 – Charlie fa surf dei Baustelle

Will con Michele Zarrillo – Cinque giorni di Michele Zarrillo

Shari con Salmo – Medley di Zucchero

Tananai con Don Joe – Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi

Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti