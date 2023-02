Quart: arrivano per la prima volta in VDA i burattini bolognesi

I burattini bolognesi arrivano per la prima volta in Valle d'Aosta. L'evento unico conferma l'impegno dell'associazione Burattini a Bologna nel lavoro di divulgazione e promozione del burattino classico bolognese. All'auditorium delle scuole medie del Villair di Quart andrà in scena domenica alle 16.30 lo spettacolo "La strega Morgana".

L'appuntamento ha già fatto il tutto esaurito; la compagnia e la biblioteca comunale di Quart stanno valutando di organizzare una replica lo stesso giorno. Le prenotazioni si raccolgono entro oggi alle 18 all'indirizzo email biblioteca@comune.quart.ao.it. "La Strega Morgana" è una favola suggestiva in cui fervono i preparativi per le nozze tra il principe Alberto e la giovane principessina Bianca, ma una perfida strega arriva a sconvolgere i lieti progetti. I ministri Balanzone e Pantalone sono sgomenti. Grazie all'aiuto del Mago Merlino, Fagiolino avrà il compito di affrontare la perfida Morgana.



Oltre allo spettacolo sarà possibile vedere l'esposizione "Burattini d'arte", percorso espositivo per conoscere le classiche teste di legno della città di Bologna e le maschere della commedia dell'arte. "La nostra associazione crede fermamente che non ci sia cosa più moderna della tradizione e per questo motivo ci batteremo sempre per il burattino tradizionale bolognese, per farlo conoscere, per divulgarlo, per preservarlo e rinnovarlo" spiega il direttore artistico della compagnia, Riccardo Pazzaglia.