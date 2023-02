Conclusi i lavori di protezione strada regionale di Roisan

“Con questo secondo lotto di opere dell’importo di circa 737 mila euro – riferisce l’Assessore Carlo Marzi - approvato dal Consiglio regionale in assestamento di bilancio, completiamo un articolato intervento di mitigazione del rischio che somma a un importo complessivo di 1,9 milioni di euro".

Si tratta di un significativo impegno diretto a ridurre ulteriormente i rischi di crolli a protezione del Ru Pompillard e della regionale n. 17 di Roisan, a collegamento con la regionale n. 28 di Valpelline.

Inoltre, sempre per la riduzione del rischio a tutela della sicurezza della viabilità della regionale n. 28 della Valpelline, sono in corso di progettazione, e saranno avviate entro l’anno, nuove installazioni di barriere paramassi nelle località Gran Comba e Thoules, per una spesa complessiva di circa 2 milioni di euro, finanziati in parte dallo Stato e in parte con i fondi regionali assegnati con l’assestamento 2022 approvato dal Consiglio Valle.

Nel mese di gennaio 2023 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione con il quale si completa la realizzazione del secondo lotto di lavori di mitigazione del rischio con la realizzazione di barriere ad elevato assorbimento di energia.

"L’intervento - precisa l'assessore Marzi - riguarda le installazioni delle barriere del primo lotto di lavori che nel mese di dicembre 2021 avevano consentito il ripristino, in accordo con il comune, del collegamento con la regionale n. 28 di Valpelline, interrotto nell’ottobre del 2019 a seguito di fenomeni di crolli di massi sulla strada regionale".

I lavori per la realizzazione del secondo lotto di opere hanno impegnato un importo pari a 736.992,87. Il costo totale dei due lotti di lavori ammonta a circa 1 milione e 900 mila euro, in parte finanziati dallo Stato (Primo lotto) e in parte con fondi regionali (Secondo lotto), assegnati in sede di assestamento di bilancio 2021.