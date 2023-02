‘Positiva la disponibilità della Giunta regionale ad affrontare il dossier traforo del Monte Bianco

Il Presidente dell'Adava, Luigi Fosson, ed il Presidente di Confcommercio VdA, Graziano Dominidiano, commentano positivamente l'esito dell'incontro avuto oggi oggi tra la Giunta regionale e il Presidente di Confindustria Valle d'Aosta sul tema Tunnel del Monte Bianco.

"Abbiamo appreso con piacere - spiegano in una nota congiunta - della volontà della Regione di affrontare il delicato tema delle chiusure prolungate del traforo del Monte Bianco; questo dossier è particolarmente importante non solo per il settore industriale, ma per l’intera economia regionale

Le interruzioni del transito al traforo del Monte Bianco previste per quattro mesi l’anno per i prossimi 17 anni "avranno - prosegue la nota - delle ricadute molto pesanti anche nei settori commercio, turismo e servizi da noi rappresentati ed è proprio per questo che abbiamo deciso di sottoscrivere nel dicembre 2022, insieme a Confindustria e a tutte le parti sociali valdostane, una nota congiunta in cui si chiedeva di portare l’attenzione dei decisori politici proprio su tale problematica"

La notizia di oggi secondo cui la Giunta regionale si è presa l’impegno di favorire un confronto con gli interlocutori francesi finalizzato al rafforzamento delle relazioni in ambito politico-istituzionale ed economico è sicuramente positiva, "ma questa azione - aggiungono Fosson e Dominidiato - non può essere avulsa da un confronto in ambito regionale con tutti i soggetti rappresentanti delle categorie economiche che subiranno l’impatto di queste chiusure".

Adava e Confcommercio VdA si dicono "disponibili al dialogo e al confronto nell’interesse dei settori rappresentati e più in generale dell’intera economia regionale".