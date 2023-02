Medicina generale strategica per sanità pubblica valdostana

"Ribadisco il ruolo strategico dei medici di medicina generale, porte di accesso al servizio sanitario ospedaliero e territoriale. Sono figure fiduciarie fondamentali nel rapporto del cittadino con il proprio stato di salute, a cui è stato conferito il ruolo cardine nell'assegnazione delle priorità cliniche". Lo dice l'assessore alla Sanità della Regione Valle d'Aosta, Roberto Barmasse, annunciando che nei giorni scorsi è tornato a riunirsi l'Osservatorio regionale sulle liste di attesa, istituito nel 2019 per monitorare la domanda e l'offerta dei servizi sanitari e valutarne l'accesso sulla base delle indicazioni fonite dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa.

All'incontro, oltre all'assessore, hanno partecipato i dirigenti regionali competenti e dell'Usl della Valle d'Aosta, due rappresentanti delle associazioni di volontariato in ambito socio-sanitario, un delegato delle associazioni dei consumatori e di pubblica tutela e un rappresentante dei sindacati.

"Esprimo soddisfazione per la ripresa dei lavori di questo osservatorio che- afferma l'assessore Barmasse- chiama in causa la responsabilità di assessorato, azienda Usl e cittadini con il compito di esaminare con franchezza la situazione attuale del servizio sanitario regionale, per quanto attiene al tema complesso delle liste d'attesa e di formulare, ciascuno per propria competenza, proposte condivise di miglioramento". L'incontro è servito per tracciare un quadro generale sull'attuale situazione sanitaria in Valle d'Aosta, con particolare attenzione alle liste di attesa. A questo proposito, sono stati analizzati i dati relativi al recupero totale delle prestazioni non erogate nel periodo pandemico che riguardano la specialistica ambulatoriale e gli screening.

Sono state illustrate tutte le azioni di governance già attivate per contrastare il fenomeno delle liste di attesa e le iniziative per comunicare più efficacemente ai cittadini i loro diritti fondamentali per l'accesso alle prestazioni sanitarie. Per gli operatori del servizio sanitario sono state decise varie attività formative con l'obiettivo di migliorare le procedure per garantire maggiore appropriatezza delle prescrizioni e il rispetto dei tempi massimi di erogazione previsti dalla priorità clinica assegnata.

È anche stata richiesta la riattivazione del tavolo tra azienda Usl e associazioni dei consumatori per facilitare la comunicazione tra l'azienda sanitaria e i cittadini per far conoscere i reciproci bisogni e problemi, strategia efficace per migliorare l'erogazione dei servizi sanitari.