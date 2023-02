Il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco è intervenuto nel comune di Hone, in via della Stazione, per un incendio che ha coinvolto una catasta di legna.

Le cause sono in fase di valutazione da parte dei vigili del fuoco. Sul posto oltre alle squadra di vigili del fuoco professionisti anche tre unità del distaccamento dei vigili volontari locale.