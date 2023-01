TORNA IL “PROGETTO CUORE”

Prende il via un nuovo screening nell’ambito del “Progetto Cuore – epidemiologia e prevenzione delle malattie cardio e cerebrovascolari”, coordinato dal Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e promossa dal Ministero della Salute.

Si tratta di una campagna di prevenzione che mira a valutare il profilo di rischio cardiovascolare della popolazione favorendo l’individuazione degli ambiti in cui è necessario realizzare strategie di prevenzione, diagnosi ed assistenza.

La Valle d’Aosta aveva già partecipato all’indagine nel 2008 ed è candidata per la nuova indagine nel primo semestre 2023. Per questa edizione, che tocca varie regioni del Paese, è stato scelto come bacino di utenza il Comune di Aosta.

Il progetto coinvolgerà un campione di aostani composto da 200 persone tra i 35 e i 74 anni, di cui 100 uomini e 100 donne. Per l’adesione, su base volontaria, i cittadini riceveranno a partire da febbraio un invito via lettera postale dall’ISS che gestirà direttamente il campionamento dalla lista dei residenti al 31/12/2022.

Le persone arruolate saranno sottoposte gratuitamente a una serie di misurazioni (pressione arteriosa, peso, altezza e circonferenze) e alle analisi di sangue e urine. E’ previsto anche un questionario dove saranno raccolte informazioni sugli stili di vita. Le analisi e misurazioni saranno fatte al Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento Discipline di Patologia Clinica.

Ad ogni partecipante verrà restituito l’esito dei parametri misurati e la relativa carta del rischio cardiovascolare.