L'OPINIONE DI UN LETTORE: Alla Rotonda mai avuto sentore di 'Ndrangheta

Il processo Geenna mi pare, visto le decisioni della cassazione, faccia acqua da tutte le parti. Intanto però un personaggio forse sbruffone e millantatore ma grande lavoratore come Antonio Raso che ho avuto modo di conoscere si è già fatto 4 anni di galera.

Non ho mai visto un “dranghetista” rinnegare pubblicamente e platealmente l’appartenenza all’associazione criminale.

Raso ha dichiarato in aula che "nel mio ristorante si parlava sempre e con tutti di politica...i politici promettevano sempre tutto a tutti, perchè io non avrei dovuto ogni tanto promettere qualcosa a qualcuno? Ma la 'ndrangheta no, quella è una cosa schifosa, la più schifosa di tutte, è un'accusa che non posso accettare".

Io la Rotonda l’ho frequentata per più di 8 anni mai avuto sentore di “'Ndrangheta”.

Voglio vedere come finirà.

Certo è che la giustizia è messa male in questo Paese e se non sei B (come cita TRavaglio un noto politico, ndr) ed entri nel tritacarne sei finito.

Lettera firmata