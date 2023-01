Interventi per aumentare sicurezza in alcune strade valdostan

La Giunta regionale ha approvato i progetti esecutivi del secondo lotto dei lavori di adeguamento della strada regionale n. 45 della Val d’Ayas e di risanamento di alcuni ponti collocati sulle strade regionali.

L’Assessore Carlo Marzi precisa che “L’intervento sul ponte di Brissogne, del costo complessivo di 1.870.000 euro, è atteso da tempo e migliorerà il collegamento tra i Comuni di Quart e Brissogne con l’allargamento della carreggiata stradale e del marciapiede, completando la riqualificazione dell’intersezione della rotatoria tra la strada regionale e la strada statale. Sul ponte della regionale n.10 di accesso a Pontey e a collegamento tra la Strada statale n. 26 e l’area industriale, sono previsti lavori di adeguamento per un importo di 1.640.000 euro, mentre il rifacimento dell’impermeabilizzazione e la sostituzione delle barriere stradali del ponte del primo tratto della regionale n. 46 della Valtournenche, per un importo di 300.000 euro, migliorerà la circolazione a collegamento dell’intera vallata. Infine, l’intervento sulla SR n.45 della Val d’Ayas, del costo complessivo di 3.130.000 euro, è molto importante per il collegamento dell’intera vallata in quanto renderà più scorrevole e percorribile la circolazione nel tratto “Posa Piana”, tra i comuni di Verrès e Challand-Saint-Victor”.

In particolare, i lavori sulla SR 45 sono realizzati nel tratto compreso dal km 2+560 al km 3+110 per complessivi 550 metri, e consistono nella realizzazione di murature in pietrame e malta, di strutture in cemento armato e nella puntuale sistemazione del versante a monte della viabilità, per un importo complessivo di euro 3.130.000. Si tratta di un secondo lotto di lavori che fa seguito al primo lotto ultimato nel 2016 e che ha interessato il tratto stradale compreso tra le progressive km 0+300 e 1+500 nel Comune di Verrès.

“Grazie ai servizi tecnologicamente avanzati che affiancano le ispezioni visive sui 327 ponti e viadotti della rete viaria regionale, - sottolinea l’Assessore - è possibile individuare le opportune azioni preventive che consentono di mantenere aperto il transito senza dover interrompere i collegamenti tra i comuni e nelle vallate. Sono un esempio i ponti di Avise, Aymavilles, Gressoney Saint- Jean, Issogne, La Magdeleine e Rhemes-Notre-Dame, nei quali, adottando le opportune limitazioni al transito, si sono potuti mantenere i ponti percorribili avviando nel contempo le programmazioni delle manutenzioni resesi necessarie a seguito delle ispezioni”.