Velina Rossonera e Arcobaleno

C’è un posto in rue De Tillier dove finalmente le Betoneghe possono trovare un angolo di pace e osservazione strategica: La Cave. Oui, mes amis, il quartier generale delle nostre sentinelle del tombino ha scoperto il suo nuovo avamposto, perfetto per scandagliare il teatro politico valdostano con la giusta dose di sarcasmo – perché quando si tratta di Palazzo regionale, lo spettacolo è servito.

Mentre la valle si prepara a un settembre che promette scintille politiche, non poteva mancare un colpo di scena degno di un feuilleton: ieri sera, durante il conseil fédéral dell’UV, è esplosa la bomba. Un delegato, evidentemente armato di verbale tagliente e poco ambientalista, ha accusato Ines Mancusa, la solida e competente esperta dell’assessorato Ambiente, oggi in pensione,di avere sulle spalle l’intero fardello di oltre cento codici rifiuti autorizzati dalla Regione. Tradotto in linguaggio comprensibile: “La colpa è tua, cara Ines, e la tua candidatura? Per niente gradita!” Detto fatto, la candidatura però è passata, fra borbottii e sguardi da dietro le tende. Ah, la politica valdostana, un mix di dramma, teatro e contesa senza querele solo sulla carta.

Nel frattempo, a Gressan, patria della mela renetta – o almeno così si diceva –, la diversificazione agricola ha preso una piega decisamente più... stupefacente. La squadra mobile ha pizzicato un ventottenne incensurato con oltre tre chili e mezzo di droga nascosti in casa, più qualche migliaio di euro in contanti, forse guadagni della “mela proibita”. Pedinamenti, appostamenti e infine il fermo: ora è ai domiciliari, con il giudice che ha convalidato la misura. Insomma, la mela caduta non è poi così lontana dall’albero, o almeno non dal tombino.

E come non citare la tragedia sfiorata sulla Piramide Vincent, dove due alpinisti sono precipitati per trenta metri e si sono fermati miracolosamente nella crepaccia terminale della parete Sud. Il recupero in extremis da parte del Soccorso alpino e del SAGF ha evitato il peggio, ma il cuore è rimasto sospeso fino all’ultimo.

Per non farci mancare nulla, da domani scatta in Valle la campagna di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa bovina: 15 équipes di veterinari da Courmayeur a Rhêmes-Saint-Georges, armati di siringhe e tanta pazienza per mettere in sicurezza circa 38.000 bovini. I vaccini sono arrivati direttamente dal Sudafrica, e l’organizzazione è talmente serrata che pure le mucche avranno paura di scappare. Movimento vietato a chi non è bovino, ovviamente, per evitare sorprese.

E infine, per chiudere con il botto, il centrodestra a Aosta ha sciolto le riserve: il candidato sindaco sarà Giovanni Girardini, presidente de La Renaissance valdotaine e consigliere uscente, affiancato da Sonia Furci, “espressione della società civile”. Gli autonomisti di centro invece non hanno voluto sentire ragioni e hanno stoppato la candidatura di Valeria Fadda a vicesindaca nella coalizione UV-Pd-Tedesco, lasciando così un piccolo punto interrogativo sul tavolo e un’aria da “vedremo”.

Insomma, tra mele proibite, drammi alpini, vaccini da safari e guerre di poltrone, la Valle d’Aosta continua a regalarci un copione ricco di colpi di scena, più adatto a una fiction che alla realtà. Ma per fortuna ci siamo noi, le Sentinelle del Tombino, allertate e pronte a raccontarvelo con quel pizzico di sarcasmo che ci vuole, perché qui il teatro non chiude mai.

Firmato Le Sentinelle del Tombino – alias Le Betoneghe