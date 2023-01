Alliance Valdotaine – VdA Unie accueille donc avec intérêt l’appel « Orgueil valdôtain »

«La reconstitution de l’aire autonomiste n’est pas une affaire de primauté, mais elle est avant tout une question de partage de valeurs, de projets et d’idées ». Alliance Valdotaine – VdA Unie, qui poursuit cet important objectif depuis sa fondation, accueille donc avec intérêt l’appel «Orgueil valdôtain» qui sera diffusé à la Foire de Saint Ours.

«Il s’agit d’une contribution qui renforcera sur le plan politique notre engagement pour la recomposition des autonomistes et le parcours que nous venons d’entamer avec l’Union Valdotaine. Nous souhaitons donc que le ferment qui caractérise cette période puisse finalement aboutir à la création d’un espace de réflexion et d’élaboration commun, respectueux des sensibilités et des parcours de chacun et finalisé à relancer l’action politico-administrative de la Vallée d’Aoste».