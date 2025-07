Sorbara cambia casacca e abbraccia Forza Italia

Marco Sorbara torna sulla scena politica con una nuova casacca. L’annuncio arriva direttamente dalla coordinatrice di Forza Italia Valle d’Aosta, Emily Rini, che con toni carichi di pathos celebra l’ingresso dell’ex esponente unionista nel partito azzurro. “Oggi è un giorno importante, che mi emoziona profondamente”, scrive Rini, affermando che l’adesione è avvenuta alla presenza del leader nazionale Antonio Tajani.

Sorbara, già assessore comunale ad Aosta e poi consigliere regionale per l’Union Valdôtaine, era stato coinvolto nell’inchiesta Geenna e poi assolto in via definitiva, dopo un lungo percorso giudiziario segnato da una detenzione che la stessa Rini definisce “ingiusta”. “Una ferita che non ha spento la sua voglia di esserci”, scrive ancora la coordinatrice, sottolineando la dignità con cui l’ex amministratore avrebbe affrontato quel momento buio.

Il suo ingresso, secondo Rini, è “un segnale potente: di fiducia, di riscatto e di speranza”. Ma al di là dell’enfasi celebrativa, non sfugge un dato politico: Sorbara va ad aggiungersi a quella schiera sempre più nutrita di ex amministratori locali e regionali che, abbandonati i partiti storici, cercano nuova linfa in Forza Italia. Un partito che, sotto la guida di Rini, ha fatto del reclutamento mirato una strategia di consolidamento territoriale.

“Tre consiglieri regionali, ex assessori e tante persone autorevoli della società civile”, enumera con orgoglio Rini, quasi a voler certificare un processo di travaso continuo più che di crescita organica. In questo quadro, l’arrivo di Sorbara rappresenta l’ennesimo tassello di un mosaico che sembra attrarre chi ha vissuto più di una stagione politica, spesso con altre bandiere.

Niente da eccepire sulla storia personale di Sorbara, né sul suo diritto a rimettersi in gioco. Ma il cambio di casacca dopo anni di militanza unionista e ruoli apicali nel governo comunale pone ancora una volta una domanda scomoda: la politica valdostana ha ancora una bussola ideale o ormai si muove solo in base alle rotte più favorevoli?