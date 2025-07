Velina Rossonera e Arcobaleno

Aosta, 2025. Benvenuti nel futuro: quello in cui per leggere una multa devi accendere un computer, scaricare una password provvisoria, cercare un codice OTP, bestemmiare in sanscrito e – se proprio non ce la fai – pagare 1,40 € al CAF per stampare la prova della tua colpa. Fantascienza? No, Comune di Aosta.

L'ultima trovata illuminata dell’amministrazione cittadina è questa: notificare multe tramite una società privata con sede a Melzo, provincia di Milano. Si chiama SEND – notifichedigitali.it e, almeno dal nome, pare più una minaccia che un servizio pubblico.

Il cittadino riceve a casa un avviso. Ma non la multa. Per quella, deve fare login su una piattaforma, navigare tra le scartoffie digitali, recuperare credenziali, superare due livelli di sicurezza (manca solo la scansione dell’iride), scaricare il PDF e – finalmente – scoprire che deve pagare 42 euro per aver parcheggiato due centimetri fuori dalle righe. E se non riesce? Pazienza. Anzi no: paga. Perché, udite udite, se vuoi la stampa cartacea devi andare da un intermediario privato. A pagamento. Aosta, capitale dell’innovazione… tranne che del buonsenso.

Mentre i cittadini si arrabattano tra password e penalità, da Palazzo il silenzio regna sovrano. L’unica cosa che si muove è il mouse sulla delibera. Nessuna interrogazione, nessun soprassalto, nessun consigliere che abbia avuto il coraggio di alzarsi e dire: scusate, ma siamo diventati scemi?

Forse no. Forse lo erano già. Oppure si sono semplicemente convinti che il voto dei cittadini non valga quanto un contratto con una società privata. E quindi avanti, con l’innovazione a senso unico e la trasparenza opaca.

Ah, a proposito: mentre noi ci occupiamo di PDF, scade anche il futuro occupazionale di 250 lavoratori valdostani del circuito Carrefour, ora coinvolti nel balletto della “revisione strategica” della multinazionale. Traduzione: non sappiamo cosa succederà, ma nel dubbio proclamano lo stato d’agitazione.

In Valle d’Aosta, l’insegna è ancora presente (soprattutto in franchising), ma la sensazione è quella di un progressivo abbandono. Più che un supermercato, una nave che sta mollando gli ormeggi.

Ma vuoi mettere quanto è più semplice scaricare un verbale digitale che affrontare un piano industriale? Viva il Comune digitale. Viva l’ignoranza organizzata.