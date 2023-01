Inizio di stagione positivo per i maestri di sci valdostani

La prima parte della stagione invernale 2022/2023 si chiude in modo positivo per l’Associazione Valdostana Maestri di Sci. La crescita delle presenze sugli impianti di risalita ha fatto da traino anche per l’attività dei maestri di sci della Valle d’Aosta.

Durante le festività natalizie le scuole di sci hanno fatto registrare il tutto esaurito un po’ ovunque, dalle aree del Monte Bianco a quelle del Monterosa Ski, passando per Pila, Breuil-Cervinia e le località più piccole. Le scarse precipitazioni nevose non hanno regalato panorami prettamente invernali, ma allo stesso tempo non hanno influito sulle prenotazioni.

Lo sci alpino resta senza dubbio il più richiesto, mentre AVMS registra un notevole incremento dello sci di fondo. Il ritorno alla normalità e l’eliminazione delle restrizioni sono stati fondamentali per la categoria, che torna a sorridere anche per la presenza di numerosi stranieri. In questi giorni sulle piste di Courmayeur si registrano diversi gruppi di sciatori che arrivano dal Brasile e le prospettive restano rosee anche per i prossimi mesi.

Riprese anche tutte le attività dell’Associazione Valdostana Maestri Sci, che il 18 gennaio organizzerà per la prima volta la selezione regionale di fondo del Gran Premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care. La gara si svolgerà nel pomeriggio a Saint-Barthélemy e non varrà come qualificazione: tutti i partecipanti accederanno di diritto alle finali nazionali previste a Cortina d’Ampezzo nel mese di marzo.

Beppe Cuc, presidente AVMS: «I maestri di sci hanno lavorato bene ovunque e non ci possiamo lamentare, siamo fiduciosi anche per l’immediato futuro e per questo periodo post-festività. Le difficoltà legate alla neve non ci hanno dato fastidio, per questo dobbiamo ringraziare tutti i comprensori che ogni giorno hanno cercato di offrire piste in ottime condizioni. Ora attendiamo però un po’ di neve, ci accontentiamo pure di 20 centimetri alla volta, purché arrivino in modo da garantire all’intero sistema una stagione completa e regolare».