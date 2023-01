E' in arrivo l'inverno con freddo e neve

Temperature: in calo.

Pressione: ancora in calo lieve, poi in deciso rialzo.

Venti: 3000 m forti o molto forti da NW; foehn forte nelle valli.

La previsione meteo per i prossimi giorni introduce qualche novità e nuove conferme sull'arrivo di gelo e neve a bassa quota. Insomma, l'inverno deve ancora partire sul serio, ma a partire dalla prossima settimana assisteremo a un graduale avvicinamento alla prima vera zampata gelida di questo nuovo anno. Quando arriveranno il gelo e la neve a bassa quota? Vi spieghiamo tutto in questo nostro articolo.

METEO IN ITALIA PREVISIONI DEL COL. MARIO GIULIACCI

Primi assaggi di tempo invernale

Nel corso di questo weekend, a dispetto di un generale peggioramento del tempo, le temperature rimarranno al di sopra delle medie stagionali: insomma, tornerà la pioggia, ma non il freddo. A dirlo è il Col. Giuliacci nel suo sito web.

Le temperature però cominceranno ad avvicinarsi alle medie stagionali all'inizio della prossima settimana , tra lunedì e martedì, quando venti più freddi causeranno un diffuso calo termico. Sarà un primo avvicinamento a condizioni più invernali, ma non la vera svolta gelida, perchè nella parte centrale della settimana si assisterà un nuovo parziale rialzo delle temperature, seguito poi da un altro calo nel weekend del 14-15 gennaio. Quandio arriveranno allora gelo e neve a bassa quota? Da qualche giorno i modelli previsionali indicano con decisione una data.

Ecco l'inverno, ecco gelo e neve