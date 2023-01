Saint Vincent: Un city park sui terreni del casino messi all'asta

Fra gli immobili della Casinò de la Vallée spa all’asta dal mese di dicembre 2021 sono compresi 4 lotti, fra cui un fabbricato, che definiscono un’area verde di circa 11.400 metri quadri nel cuore di Saint-Vincent, fra viale Piemonte e via Trieste. La base d’asta del prossimo 18 gennaio dei 4 lotti è di 480.000 euro complessivamente.

Nel Consiglio comunale del 20 dicembre scorso ho presentato un question time per chiedere se vi fossero ostacoli legali che impedissero al Comune di partecipare all’asta e per sapere se il Comune vi avrebbe partecipato.

Il sindaco non ha accennato ad alcun ostacolo legale, confermando implicitamente quanto comunicato nel Consiglio comunale del 28 dicembre 2021, ma ha aggiunto che il Comune non parteciperà all’asta, “non per questo precludendosi la possibilità di partecipare a futuri procedimenti di acquisizione dei terreni, qualora le condizioni cambiassero e si procedesse a nuove valutazioni di merito”.

Ha poi specificato che “si ritiene preferibile investire sull’area di Praduman [sopra al bocciodromo ndr] piuttosto che procedere all’acquisizione di ulteriori terreni”.

Il paragone fra l’area verde all’asta e quella sopra al bocciodromo non regge: la prima si estende per 11.400 metri quadri, è sulla direttrice principale via Chanoux - viale Piemonte, può essere attrezzata per un pubblico molto vario; la seconda ha una superficie di poco superiore ai 3.000 metri quadri, è distante dalla direttrice principale, ha come target principale le famiglie con bambini piccoli.



Area da viale Piemonte

Il coinvolgimento della popolazione (per ora solo su Facebook)

Purtroppo, il Comune non ha informato la popolazione della possibilità di acquisire i 4 lotti all’asta. Ho così pensato di creare un post sul gruppo Facebook Sei di Saint-Vincent se…, che conta oltre 4.400 iscritti, chiedendo di immaginare un impiego per quei terreni. Sono moltissime le persone che hanno formulato differenti proposte, dimostrando la grande importanza che viene attribuita a quell’area verde così vasta e centrale. D’altra parte, già nel 2011 un gruppo di ragazzi aveva presentato la proposta, portata in Consiglio comunale dalla minoranza, di attrezzare quei terreni per lo svago, lo sport e il tempo libero di residenti e turisti. Dal numero tanto ampio di suggerimenti nei commenti al post Facebook si coglie anche il desiderio di essere coinvolti nelle decisioni importanti per il paese. Con la sua scelta - si spera non definitiva - l’amministrazione comunale sta perdendo due occasioni: quella di ottenere un’area che diventerebbe il fulcro delle attività all’aperto nel capoluogo e quella di coinvolgere la popolazione in una scelta fondamentale per il futuro della cittadina termale. Auspico, dunque, che il Comune concentri i propri sforzi su qualcosa che potrebbe certamente giovare alla comunità di Saint-Vincent, coinvolgendo nella decisione l’intera popolazione.