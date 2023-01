Rum, Rhum, Ron: il distillato dei pirati

AIS Valle d'Aosta propone un viaggio nel Caribe, ripercorrendo le rotte dei pirati, alla scoperta del distillato forse più famoso al mondo.



Tre stili di produzione, dettati da esigenze storiche diverse, hanno portato fino a noi prodotti unici e inimitabili a partire da una materia prima sconosciuta agli antenati di Cristoforo Colombo, la canna da zucchero, che ha trovato nei Caraibi un fertile e generoso terroir.



Fiorenzo Detti, ex presidente AIS Lombardia e oggi uno dei massimi esponenti e comunicatori italiani del mondo dei distillati e dei liquori, ha selezionato con attenzione 6 di questi pregiati prodotti per accompagnare gli appassionati mercoledì 18 gennaio, ore 20:30, presso la Barricaia Guglielmo Levi delle Distillerie Saint Roch, in un intrigante percorso.

Una serata unica aperta sia agli esperti che ai neofiti, per avvicinarci a questo distillato ormai di fama mondiale.

In degustazione:

- Appleton Estate 15 anni "Black River Casks"

- Plantation XO 20Th Anniversary

- Flor De Cana Centenario 18 Y.O.

- Gran Reserva 15 Anni Matusalem

- Clement Très Vieux Rhum V.S.O.P.

- Rhum Vieux Agricole Pyramide 7 Anni J.Bally