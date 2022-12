Valpelline: Consegnata Carta Maturità Civica a coscritti e Pouette dell’Unicef ai neonati

I consiglieri hanno preso atto di un prelievo di circa 3mila euro dal Fondo di riserva ordinario deciso dalla Giunta, per la progettazione della messa in sicurezza della strada comunale a monte del Municipio, in località Capoluogo

È stata effettuata la ricognizione ordinaria delle società partecipate. Il Comune detiene (e intende conservare) le partecipazioni in Inva, Celva, Ceg (Cooperativa elettrica Gignod) e Sivo (Società idroelettrica Valpelline Ollomont).

È stata approvata una modifica alla convenzione per la realizzazione del progetto Le miniere intorno al Mont Velan – Mimonve, finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia-Svizzera 2014/20. Il Responsabile unico del procedimento è stato spostato da Valpelline a Ollomont

I lavori si sono conclusi con il rinvio della convenzione del servizio di tesoreria per gli anni 2023/2025. Il servizio sarebbe dovuto essere affidato, al costo di 3mila euro annui, alla Bcc: risultata aggiudicataria al termine della procedura di gara espletata dalla Centrale unica di Committenza. Tuttavia, contro l’aggiudicazione, è stato presentato ricorso e, in attesa che sia definita la questione, la segreteria ha deciso di prorogare per un anno (a titolo gratuito) l’accordo in essere con la Banca popolare di Sondrio.