Oltre 60.000 euro raccolti con con cena benefica

Arturo Artom ogni mese ospita leader provenienti da differenti settori e con oltre 300 edizioni è ormai considerato uno dei più significativi Cenacoli culturali italiani.

Grazie alla generosità degli ospiti e delle aziende che hanno partecipato alla serata sono stati raccolti oltre 60.000 euro che contribuiranno direttamente alle attività di Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, le due realtà d’eccellenza della medicina italiana nel mondo.

Durante la serata Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione IEO-MONZINO ha dichiarato: “Desidero ricordare il nostro principale obiettivo: raccogliere risorse per sostenere il fondamentale lavoro dei ricercatori, delle ricercatrici e dei medici dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino. Il nostro intento è quello di trasformare i contributi in scoperte, terapie innovative e sistemi diagnostici di avanguardia, nell’ambito di un percorso diretto dal laboratorio, al reparto, al letto della persona. Un grazie particolare ad Arturo Artom che con il suo Cenacolo Artom ha permesso di organizzare questa cena così speciale.”

Arturo Artom, Fondatore del Cenacolo Artom, ha aggiunto: “La ricerca non ha confini e il numero e la generosità degli ospiti presenti a Courmayeur provenienti da Milano, Torino e da innumerevoli altri città ne è la dimostrazione. Nei miei Cenacoli sono rappresentate le eccellenze del nostro Paese e la ricerca effettuata allo Ieo e al Monzino è un’eccellenza internazionale e sono particolarmente orgoglioso di aver lavorato insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo per il successo dell’iniziativa."

Tra gli ospiti presenti alla cena anche il Prof. Piergiuseppe Agostoni, Direttore Dipartimento Cardiologia Critica e Riabilitativa del Centro Cardiologico Monzino e uno dei massimi esperti di alta quota in ambito cardiovascolare, che trovandosi tra le montagne di Courmayeur ha desiderato sottolineare un aspetto importante: “Grazie alla Ricerca abbiamo nuovi strumenti di valutazione del rischio individuale a cui si sottopone il cuore in alta montagna che ci permettono di stimare con precisione gli effetti dell’altitudine sul sistema cardiocircolatorio e prevedere gli eventuali rischi, garantendo così una salita in sicurezza. Possiamo essere molto precisi nello stabilire non solo se una persona può raggiungere l’alta quota, ma anche quale tempo di acclimatamento deve rispettare, fino a quali altezze può spingersi, quali farmaci eventualmente deve assumere per stare meglio. Dunque grazie a serate come questa che permettono alla Ricerca di progredire con nuove scoperte per migliorare la vita di tutti.”

Prof. Piergiuseppe Agostoni, Pinuccia Pippione, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Glorianda Cipolla, Arturo Artom

Agli ospiti sono state dedicate le delicate attenzioni dello staff di sala, con la cucina gourmet ad alta quota e un menù ricco di tradizioni e innovazioni; grazie a Massimo Gianolli, Presidente della Collina dei Ciliegi, che ha offerto il suo grande Amarone per la serata.

Un grazie particolare al neocostituito Comitato Courmayeur che sostiene le attività di fundraising della Fondazione IEO-MONZINO in Valle D’Aosta, guidato con entusiasmo da: Eugenia Bernucci, Andrea Bracchi, Nicola Cavalluzzo, Glorianda Cipolla, Francesco Dagnino, Maurizio Dallocchio, Fabio Grimaldi, Debora Paglieri, Marco Palmieri, Pinuccia Pippione, Ariane Ravazzi Vitale, Domenico Siniscalco.

Grazie anche a Nuxe per gli omaggi a tutti i partecipanti.

Il Comitato Courmayeur: Marco Palmieri, Fabio Grimaldi, Fulvia Vietti, Andrea Bracchi, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Glorianda Cipolla. Arturo Artom, Pinuccia Pippione, Maurizio Dallocchio, Debora Paglieri, Ariane Ravazzi Vitale, Eugenia Bernucci, Nicola Cavalluzzo

I proventi della cena saranno interamente devoluti alla Fondazione IEO-MONZINO per fornire il maggiore supporto possibile alla ricerca medico scientifica dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino a conferma di un impegno concreto verso la Ricerca: quando la convivialità si trasforma in valore.