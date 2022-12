Deviata circolazione per e da Pres Saint Didier sulla regione 39 del Col San Carlo

Nella giornata di ieri pomeriggio intorno alle ore 16, da circa 700 metri rispetto alla sede stradale si è verificata una frana di grandi dimensioni che ha interessato anche la strada statale 26 “Della Val d’Aosta” tra i territori comunali di Pre-Saint-Didier e La Thuile, in provincia di Aosta.

L’evento, avvenuto a causa delle condizioni meteo avverse dei giorni scorsi, ha reso necessario la chiusura, da parte di Anas, di un tratto della strada statale dal km 133,900 ed il km 143,000.

Per consentire le operazioni d’ispezione e monitoraggio in corso, da parte delle competenti Istituzioni territoriali, il transito veicolare viene interdetto e indirizzato lungo la strada regionale,39 “Del Colle San Carlo” all’altezza di Morgex.

