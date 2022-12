Auto fuori strada a Verrand di Pré Saint didier

Sono state necessarie tre ore di lavoro per recuperare l'auto finita fuori strada ieri sera poco prima delle ore 22 in un tornante della strada regionale per Courmayeur, sotto la frazione Verrand di Pré Saint Didier

Il conducente ha chiamato i vvf dicendo che aveva le ruote che slittavano in una discesa e non riusciva a tornare sulla strada. All'arrivo della squadra dei professionisti del distaccamento di Courmayeur, la situazione era ben diversa.

L'auto aveva percorso circa 50 metri in un dirupo, fermandosi nella boscaglia a monte della strada statale 26. Una volta assicuratisi che le due persone a bordo fossero illese,i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di recupero dell'auto che hanno richiesto l'intervento della la gru e un altro mezzo a supporto giunti da Aosta. Sul posto hanno operato anche i carabinieri per ricostruire cause e dinamica dell'incidente.