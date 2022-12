Meteo aggiornamento, cambia la previsione, ecco quando arriva il Freddo

Secondo quanti riportato dal sito web meteogiuliacci.it le mappe meteo descrivono nuovi scenari: la previsione relativa a quando arriva il freddo è cambiata, e di conseguenza anche la data delle prossime nevicate. Certo, si tratta di proiezioni, e questo significa che mantengono un non trascurabile grado di incertezza, per cui freddo e neve alla fine potrebbe ro anche anticipare o posticipare il loro arrivo: nel frattempo la certezza è il tempo mite e asciutto che ci attende durante le Feste di natale. Quando avverrà poi il ribaltone dell'inverno? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Natale addirittura primaverile in alcune regioni

L'alta pressione stringerà l'Italia nella sua morsa durante queste Feste, regalandoci un Natale e un Santo Stefano che non avranno certo un sapore invernale , tutt'altro. Al Nord le giornate avranno caratteristiche autunnali, con temperature da mese di novembre e cieli grigi a causa di nuvole e nebbie, comunque senza piogge o nevicate degne di nota, fatta per qualche debole pioggia in Liguria. Al Centro, e ancor più al Sud, le giornate di Natale e Santo Stefano a tratti appariranno addirittura primaverili, con il sole e con temperature che nelle Isole Maggiori oltrepasseranno pure i 20 gradi, mentre gli unici veri fastidi arriveranno da un po' di nebbie che appanneranno le prime ore del giorno. Qualche segno di cedimento l'alta pressione lo darà invece nei giorni immediatamente successivi alle Feste.

La perturbazione di pioggia, neve e freddo

Negli ultimi giorni dell'anno l'alta pressione si indebolirà e delle correnti più fredde cominceranno a infiltrarsi sull'Italia, favorendo un riavvicinamento delle temperature alle medie stagionali . Quindi una fine anno con il ritorno dell'inverno, quello fatto di gelo e neve? In base alle utime proiezioni dei modelli, e in contrasto alle precedenti linee di tendenza, sembra di no! L'alta pressione infatti pare ora destinata solo a un parziale e temporaneo indebolimento, che difficilmente consentirebbe a delle perturbazioni di puntare con decisione all'Italia, e anzi proprio per Capodanno è possibile una nuova rimonta anticiclonica e di conseguenza un inizio di 2023 mite e asciutto . E allora quando arriveranno finalmente freddo e neve? La tendenza più aggiornata colloca la fase di svolta nel weekend del 7-8 gennaio, con il possibile arrivo di un'intensa perturbazione accompagnata da piogge diffuse e nevicate in montagna, seguita poi da un sensibile calo delle temperature . Ribadiamo però che si tratta di poriezioni a lungo termine, che quindi vanno considerate con cautela: rimane infatti ancora aperto, anche se più "stretto", lo spiraglio per un cambiamento invernale già a cavallo del Capodanno.