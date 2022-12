LA REGIONE PUO' ASSUMERE VIGILI DEL FUOCO

Via libera alle assunzioni di centralinisti per il 112 e di Vigili del fuoco in Valle d'Aosta. Con una sentenza depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio dei ministri, su due commi di un articolo della Finanziaria regionale 2022, sul prolungamento della durata di due graduatorie di concorsi pubblici.

Il primo riguardava la proroga, al 31 dicembre 2022, dell'elenco degli operatori specializzati come centralinisti dell'emergenza. L'altro consentiva la possibilità di utilizzare, per l'assunzione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco, delle graduatorie del 2016.



La sentenza è stata accolta con soddisfazione dal presidente della Regione, Erik Lavevaz, che durante la conferenza stampa di fine anno di ieri ha annunciato che "avremo la possibilità di assumere subito 16 vigili del fuoco, che come sappiamo sono da tempo in forte difficoltà e sotto organico". Lavevaz ha ricordato anche la norma d'attuazione per l'equiparazione dei livelli retributivi e previdenziali di pompieri e forestali: "Vogliamo che i vigili del fuoco e il Corpo forestale rimangano regionali", ha concluso.