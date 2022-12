Sotto l'albero di Natale il contratto per gli edili

“Al centro del contratto collettivo regionale dell’edilizia l’implementazione dell’attenzione sui lavoratori, soprattutto per quanto concerne la sicurezza e prevedendo specifiche modifiche contrattuali che prevedono un aumento dal punto di vista retributivo e migliorativo per quanto concerne la sicurezza del lavoratore”. Lo sottolineano Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Savt Costruzioni in seguito alla firma del contratto collettivo regionale dell’edilizia, il cui rinnovo era in stand by da 5 anni. Il contratto regionale si rivolge a oltre 2600 lavoratori dell’edilizia (il numero riguarda i lavoratori di imprese iscritte alla Cassa Edile).

ALCUNI PUNTI DEL CONTRATTO REGIONALE

• 250 euro in più netti in busta paga da dicembre (una tantum);

• da 30 a 50 euro lordi di aumento in relazione ai livelli di inquadramento.

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, SAVT COSTRUZIONI

“Soddisfatti, ma non ci fermeremo qui. Questo contratto è stato firmato, ma “è in evoluzione”, nel senso che continueremo ad apportare migliorie che contribuiscano a dare benessere ai lavoratori. Detto in sintesi, una volta firmato il contratto, non ci sediamo e non ci fermiamo. Anzi vorremmo che soprattutto da parte delle Istituzioni, in particolare della politica regionale , si iniziasse ad avere un rapporto più sinergico con i rappresentanti dei lavoratori, cioè con noi. L’edilizia è tra i punti focali dell’economia regionale. Un aspetto questo che deve essere chiaro a tutti e noi in qualità di rappresentanti dei lavoratori continueremo a tutelare e a salvaguardare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”. In conclusione: “ Con questo contratto regionale vengono anche rimarcati tre importanti componenti: regolarità, sicurezza e trasparenza “.