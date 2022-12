NATALE DI RESPONSABILITA’ E GENEROSITA’ NEL DONARE IL SANGUE

Il 14 dicembre 2022 nell’accogliente e familiare struttura della Fondazione “Sistema Ollignan” a Quart, i Donatori di sangue della Fidas Valle d’Aosta, ospitati calorosamente da Gianfranco Trevisan e Renè Benzo, hanno incontrato Volontari, Donatori di sangue, rappresentanti del mondo del volontariato regionale e rappresentanti delle Istituzioni per lo scambio di auguri. Il presidente regionale dei Donatori di sangue FIDAS Giuseppe Grassi ha sottolineato - “come la scelta di Ollignan non sia stata un caso, in quanto la Fondazione in questi anni è diventata un’importante offerta di inserimento lavorativo e nello svolgimento di attività occupazionali ed educative per i disabili, diventando un punto di riferimento per il volontariato del dono che ben si conciliano con il messaggio di promozione e diffusione della cultura del dono del sangue”.

Tanti erano i donatori e le donatrici FIDAS della federata “San Michele Arcangelo”, dell’Associazione Donatori “Silvy Parlato”, del Gruppo Fidas “Antonio Santoro” della Polizia Penitenziaria di Brissogne e i Giovani del Coordinamento Fidas valdostano. Presenti il presidente del CSV Claudio Latino, il presidente della FIAB Aosta Velò Pietro Giglio, Paola Borgnino di Radio Proposta in Blu, Alessandro Delfino reduce dalla 1000 km Aosta-Trieste, Lorenzo Chiodo presidente della XX Delegazione dell’ International Police Association, il Vice Questore della Valle d’Aosta Giorgio Bacilieri, Agrippino Renda Comandante del Corpo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Brissogne, Pierluigi Berti Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, il Sindaco di Aosta Gianni Nuti, il vice Sindaco di Quart Manuela Bergamasco, l’assessore comunale di Arvier Francesco Gentile, la consigliera comunale di Aosta e vice presidente FIDAS Roberta Carla Balbis, Michela Colombarini presidente dell’Associazione “Albero di Zaccheo”, Paola Vettoretto Responsabile Agesci Valle d’Aosta, Paolo Faleo Presidente del Circolo Damistico valdostano e altri rappresentanti del mondo del Terzo Settore.

Con questa iniziativa conclude Giuseppe Grassi (al centro nella foto) - “abbiamo ancora una volta voluto ringraziare quanti hanno dedicato tempo al volontariato e allo stesso tempo hanno allungato il braccio per il dono del sangue anonimo, periodico e non remunerato. Un gesto importantissimo che in prossimità delle festività natalizie diventa un’occasione da promuovere in famiglia, nelle cerchie di amicizie e tra i conoscenti, affinché la motivazione trasfusionale divenga un’azione forte e un buon esempio da veicolare nelle coscienze delle giovani generazioni”.

Per chi volesse contattateci al 338/7925709 scriveteci a pres.fidasvda@gmail.com oppure seguiteci sulle piattaforme online o sul sito internt www.fidasvda.it