Al lavoro in Cogne i 10 ragazzi dell’Academy dopo il corso per Operatore tecnico dell’Industria 4.0

Concluso la formazione alla Cogne Academy dieci giovani da oggi hanno iniziato a lavorare alla Cogne Acciai Speciali. A loro sono stati consegnati ieri, martedì 13 dicembre, gli attestati di frequenza del corso di Operatore tecnico dell’Industria 4.0, in chiusura di un percorso di 250 ore formative, in aula e nelle varie aree produttive dello stabilimento di Aosta, con operatori e tecnici dell’azienda come docenti e tutor.

In collaborazione con l’agenzia Umana, Cogne Acciai Speciali Academy ha voluto offrire una nuova opportunità per il futuro lavorativo di chi si è avvicinato alla nuova proposta formativa di Cogne, diventando così Operatore tecnico dell’Industria 4.0 – spiega Ilaria Fadda, Direttore delle Risorse umane -. Si tratta di una figura professionale specializzata, oggi molto ricercata nel settore industria e soprattutto siderurgico. Crediamo di essere riusciti a trasmettere ai dieci nuovi operatori di Cogne la capacità di integrarsi nel nostro sistema produttivo, che riteniamo di essere un contesto evoluto, forte delle sue competenze e professionalità. Oltre all’acquisizione di nuove abilità professionali e tecniche, abbiamo voluto insistere sugli aspetti legati alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni. Tematiche che sono per noi alla base di qualsiasi percorso formativo e lavorativo.

Nel corso della cerimonia di consegna degli attestati, il Direttore generale di Cogne Acciai Speciali Monica Pirovano ha rivolto un ringraziamento ai docenti del corso e ai responsabili della formazione di Cogne Acciai Speciali: È questo per noi un secondo successo. Il primo passo della Cogne Academy è stato quello di accompagnare negli anni scorsi la formazione dei ragazzi che hanno voluto diventare Manutentori meccanici od elettrici, oggi la soddisfazione è quella di vedere il risultato del secondo progetto della Cogne Academy, che si è concretizzato con la conclusione del percorso formativo dei giovani Operatori tecnico dell’Industria 4.0. Ovviamente non finisce qui. Cogne Academy continuerà a formare giovani diplomati degli istituti tecnici per il loro inserimento lavorativo nella nostra azienda e tra pochi mesi aprirà le porte anche ad un percorso post-universitario, per neoingegneri. Questo perché la Cogne crede davvero nei giovani, nell’importanza di una loro formazione specifica all’interno dello stabilimento, a contatto con le varie realtà lavorative e professionali che esistono all’interno della nostra azienda, facendo esperienze dirette. Per imparare prima di tutto che all’interno di Cogne se si vuole si può crescere. La filosofia dell’azienda è infatti quella di contribuire allo sviluppo dei singoli per trovare poi al proprio interno le risorse pronte ad affrontare percorsi lavorativi di livello sempre più elevato che possano coadiuvare il processo di sviluppo industriale di Cogne Acciai Speciali.