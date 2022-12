Cybersecurity e nuovo servizio Checkup Sicurezza al centro di un evento organizzato dalla Chambre Valdotaine

L’esposizione cyber di un’azienda è l’impronta digitale lasciata da ogni attività eseguita sulla rete Internet. Ogni impresa utilizza molti strumenti digitali per operare nel proprio business: per aumentare la propria visibilità sul web, per comunicare con clienti e fornitori, per gestire le proprie informazioni e per condividere dati sulla rete.

Il Punto impresa Digitale della Chambre Valdotaine, struttura di servizio dedicata alla diffusione della cultura digitale nelle MPMI, propone, mercoledì 14 dicembre alle ore 14.30 presso la Pépinière d'Entreprises di Aosta, un evento di approfondimento sui temi della Cybersecurity ed in particolare sul nuovo Servizio Checkup Sicurezza IT.

Sito web, e-mail aziendali, e-mail personali, infrastrutture informatiche non sempre aggiornate sono tutti elementi che possono diventare porte di accesso all’azione di criminali informatici e di cui l’azienda deve essere consapevole per minimizzare i rischi.

Il servizio, presentato in occasione dell’incontro di mercoledì, offre due differenti livelli di analisi del rischio cyber di un’impresa:

· “PID Cyber Check” – livello 1: è un test gratuito di self-assessment che restituisce una prima valutazione del livello di rischio di un attacco informatico al quale l’impresa è esposta.

“Cyber Exposure Index” (C.E.I.) – livello 2: un test più approfondito e personalizzato che verifica se i cybercriminali sono entrati in possesso dei dati di un'impresa e di quali informazioni dispongono per attaccarla. Questo secondo test comprende la lettura dei risultati da parte di un team di consulenti e ha un costo di euro 70 + IVA.