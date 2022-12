Rpresa  ’attività di previsione del pericolo valanghe

Quotidianamente, è diffuso il Bollettino Neve e Valanghe (BNV) che valuterà, in previsione, il grado di pericolo sul territorio valdostano a supporto di tutte le attività in ambiente innevato.

Oltre a essere un prezioso strumento per l'attività delle Guide Alpine e per tutti coloro che intendono fare valutazioni prima di intraprendere una escursione sulla neve, il BNV costituisce anche una base informativa fondamentale in materia di Protezione Civile.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, oltre al BNV, riparte aanche la valutazione del rischio valanghivo nell'ambito del bollettino unificato di criticità meteo-idrogeologica e valanghiva emesso dal Centro Funzionale della Regione ed a cui l'UNV contribuisce. Tale documento costituisce l’elemento principale nell’ambito previsionale di protezione civile a supporto, per la parte valanghiva, all’attività svolta dalle 16 Commissioni locali Valanghe distribuite sul territorio regionale.

Il bollettino neve e valanghe è consultabile sul sito web della Regione - https://bollettinovalanghe.<wbr></wbr>regione.vda.it/home - ovvero accedendo direttamente al sito di AINEVA - https://aineva.it/ -

Sulla pagina istituzionale della Regione, nella sezione dedicata a Neve e Valanghe si trovano inoltre numerose altre informazioni quali:

il repertorio delle condizioni nivo-meteo degli ultimi 7 giorni, suddiviso per i 4 massicci principali della Regione;

le mappe neve (neve fresca 1 e 3gg) e neve al suolo a quote infra e supra 2000 m s.l.m.);

e 2000 m s.l.m.); i grafici andamento innevamento e temperature rispetto a serie storiche.

Inoltre, è possibile accedere al webGis – VOG – Vda Outdoor GIS (Piattaforma di visualizzazione di dati ambientali) per l'attività Outdoor in Valle d'Aosta.

Videata sito https://cf.regione.vda.it/allerte_meteo.php

Si segnala infine che da pochi giorni è disponibile, alla medesima pagina, il Rendiconto Nivometeorologico della stagione 20221-2022, compendio giunto alla sua XVII edizione e che rappresenta un utile strumento per tutti coloro che - a titolo professionale, di studio, di interesse personale o per curiosità scientifica - vogliono approfondire i tratti salienti degli inverni valdostani, spaziando dalla descrizione dell’andamento nivometeorologico, attraverso l’attività previsionale del pericolo valanghe, e concludendo con la descrizione approfondita dei principali eventi valanghivi spontanei e degli incidenti da valanga registrati. Il volume è ricco di approfondimenti e spunti con lo scopo di divulgare concetti ed esempi utili alla comprensione della materia neve e valanghe e della gestione dei rischi connessi. Tutte le sedici edizioni (la prima del 2005-2006) sono consultabili e scaricabili.

Quest’anno il numero è dedicato a Philippe FAVRE, guida Alpina e nostro rilevatore da tanti anni, oltre che validissimo componente della Commissione Locale Valanghe di Valgrisenche, mancato nella primavera 2022