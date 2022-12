Porte aperte alla Scuola dell’Infanzia Monseigneur Jourdain di Aosta

La scuola, fondata nel 1858 e situata in un edificio storico nel centro di Aosta, dispone di un grande giardino attrezzato che consente di trascorrere molti momenti della giornata all’aperto. Il Monseigneur Jourdain è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 17.30 con possibilità di frequenza solo al mattino (senza pranzo), frequenza al mattino con pranzo oppure frequenza per l’intera giornata. La cucina è adiacente alla scuola e il cibo arriva fresco sulla tavola dei bambini. “Durante l’anno vengono proposti diversi progetti didattici anche con la collaborazione di esperti esterni. Le porte aperte sono l’occasione per conoscere gli spazi e l’offerta didattica attraverso una visita personalizzata” - racconta Giulia Henriet, coordinatrice pedagogica.

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022/2023, si potranno perfezionare sulla piattaforma della Regione Valle d’Aosta, non appena sarà possibile. Le domande riguarderanno i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2024.

La procedura di iscrizione è online, la scuola si mette a completa disposizione dei genitori per un supporto passo per passo, sia telefonicamente che presso la segreteria, dal lunedì al venerdì, tranne il mercoledì, dalle 9.30 alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16, previo appuntamento.

Si ricorda che la scuola dell’infanzia Monseigneur Jourdain è paritaria e convenzionata con la Regione, non sono pertanto previste rette a carico delle famiglie.

Per visitare la struttura è necessario prenotarsi e indicare l’orario più comodo, scrivendo a infanzia.jourdain@mail.scuole.vda.it oppure telefonando al numero della scuola 0165/31232.

Contatti:

Scuola dell’infanzia Monseigneur Jourdain

Via Anfiteatro , 1 (di fronte al Théâtre de la Ville) - Aosta

Telefono 0165 31232 - E-mail infanzia.jourdain@mail.scuole.vda.it