FdI 'Si governi stabilmente o si torni al voto'

Stiamo stati silenti ed attoniti persino troppo tempo di fronte ai reiterati annunci scomposti dei Partiti autonomisti nonché dei singoli consiglieri rispetto ai loro maldestri tentativi di ampliare il perimetro di una maggioranza risicata allo scopo di dare una stabilità ad un governo regionale incapace di dare risposte ai tanti problemi che affliggono i cittadini, a cominciare dalla miserrima condizione della sanità valdostana.



Riteniamo che il tempo per la recita di questo teatrino sia scaduto e a tutti sia evidente che l’unico collante che preoccupa pressoché tutti gli occupanti di Piazza Deffeyes, salvo rare eccezioni, sia il terrore del voto.



Tutti hanno infatti visto che, piuttosto di mettere a repentaglio poltrone frutto di un’altra epoca, ancorché recente ma difficilmente replicabili, sono state fatte evaporare tutte le liste di proscrizione, anatemi e veti ad personam, in primis quelli rivolti al Partito personale dell’ex Presidente Rollandin.



Ribadiamo che l’unica soluzione in corso di legislatura che sia stata ufficialmente condivisa all’unanimità da tutte le forze del centrodestra unito che è stato determinante per eleggere per la prima volta in Vda un proprio rappresentante al Senato, non possa che essere un governo a traino e Presidenza cdx che dimostri la discontinuità rispetto all’attuale.



In difetto governino pertanto costoro in 18 o in 20, se e fino a quando ci riusciranno, risparmiando il teatrino di letterine, finte consultazioni, da noi ritenute irricevibili nella forma e nella sostanza come come componenti del centrodestra.



E, indipendentemente dal fatto che ci riescano o meno, comincino subito a palesare ai cittadini le loro intenzioni nell’approntare una legge elettorale che permetta agli elettori di scegliere un Presidente ed una sua maggioranza così come avviene in tutta Italia per dare la stabilità necessaria che serve per dare risposte certe senza rifugiarsi dietro a risibili pretesti.

Alberto Zucchi, coordinatore FdI VdA