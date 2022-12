Si dice che a lasciarci presto sono sempre le persone migliori; amici o parenti che ci hanno toccato nel profondo e che nonostante la loro scomparsa resteranno per sempre nei nostri cuori. E Beppe rimarrà nel ricordo di quanti l'hanno conosciuto e apprezzato per l'impegno svolto a favore del Commercio come presidente di Adscom Aosta e vice presidente di Confcommercio VdA.