Trovato morto ad Arnad medico di Trecate

La sua auto era stata vista l'ultima volta al casello di Verrès, in uscita dall'autostrada A5 il 15 novembre. Questa mattina la sua auto è stata trovata in un bosco sopra Arnad. È così scattato il piano regionale per la ricerca di persona dispersa, con al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno trovato il corpo senza vita di Andrea Calcaterra, 51 anni, medico di Trecate, in provincia di Novara. Il cadavere era in un dirupo poco distante dall'auto. In base a una prima ipotesi, l'uomo potrebbe essersi tolto la vita.