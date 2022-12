Le renne della Famiglia Calliera portano ai dipendenti la quindicesima

Nel mare delle cattive notizie economiche e non, quando a fine anno si fanno i bilanci, sembra ci si ricordi solo delle disgrazie e delle situazioni difficili, ma fortunatamente qualche volta accadono cose che sorprendono. E speriamo che siano tanti gli imprendori che si mettono la mane nel cuore come ha fatto la Famiglia Calliera di Hone.

Cose che ci fanno pensare che le favole diventano reali che le persone di animo buono o semplicemente oneste esistono ancora, quelli che sono riconoscenti di ciò che hanno avuto e non si pongono al di sopra di tutti approfittandosene semplicemente.

La VITA spa, lader in Valle nel trasporto pubblico su gomma, è di animo buono e generoso e lo conferma la lettera che i dipendenti hanno ricevuto con grande sorpresa una lettera che dai toni gentili ma concreta nella sostanza.

“Gentili collaboratrici/collaboratori, la V.I.T.A. S.p.a., nell’ambito della generale situazione di incertezza post pandemica e di gravissima difficoltà che la nostra Comunità sta attraversando a causa degli ormai noti eventi bellici internazionali nonché con piena consapevolezza che i disastrosi effetti generati da questi eventi stessi si sono abbattuti con maggiore intensità sulle famiglie in termini di ingiustificati e pesantissimi rincari di ogni genere di merce e prodotto con particolare riferimento alle spese energetiche e generi di prima necessità, ha deciso di contribuire economicamente all’attuale forte disagio delle proprie maestranze”, si legge nella lettera.

Una delicata situazione che secondo la Famiglia Calliera “deve tuttavia essere affrontata da tutti noi con i più grandi stimoli e la più forte determinazione in prospettiva di un futuro che riserverà sicuramente nuovi obiettivi, piena produttività e grandi risultati”.

V.I.T.A. S.p.a. ha per questo deciso di erogare ai propri Lavoratori Dipendenti, in forza al primo dicembre 2022, una mensilità aggiuntiva una tantum ; ovvero la “15° mensilità”.

La V.I.T.A. S.p.a. unitamente alla Famiglia Calliera, nella speranza di aver contribuito ad alleviare seppur parzialmente le difficoltà del delicato momento storico e “confidando nella Vostra fattiva collaborazione unitamente all’attaccamento e senso di fedeltà verso la nostra Società nel raggiungimento degli obbiettivi prefissati – conclude la lettera - cogliamo l’occasione per rivolgere a Voi tutti ed alle Vostre Famiglie i più sinceri Auguri per le prossime Festività”.

Così come per Papà Sergio Calliera, anche per i suoi figli chi lavora per Vita Spa non è un dipendente, ma un collaboratore. Questo vuol dire che se hai dei buoni collaboratori l'azienda cresce, si sviluppa. Se hai dei pessimi collaboratori l'azienda va a finire male. Ad ogni dipendente quindi ogni anno assicura la tredicesima e la quattordicesima e adesso diciamo che l’azienda di Hone ha fatto la quindicesima".

Un regalo tanto inaspettato quanto gradito, che ha commosso i lavoratori, motivandoli ancora di più nel loro compito.