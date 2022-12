Prestiti natalizi a sorpresa

A partire da giovedì 15 dicembre, gli utenti potranno scegliere e prendere in prestito il proprio pacco natalizio, all’interno del quale potranno trovare romanzi, saggi e DVD o CD, scelti dal personale della Biblioteca.

Quest’anno la frase breve che accompagnerà i pacchetti e da cui gli utenti potranno farsi ispirare nella scelta è: “Immagina…”.

Attraverso una frase che prelude a un’immersione in mondi fantastici, mettendo in gioco l'immaginazione, come accade ai bambini a cui bastano pochi elementi per innescare una costruzione fantastica animata da avventure invitanti, la Biblioteca vuole proporre i propri pacchetti natalizi.

Ogni pacco rappresenta un insieme di occasioni preziose per scoprire qualcosa di nuovo, per stimolare ulteriori idee e riflessioni su tematiche molto diverse, arricchendo la propria cultura individuale.

Tutto il personale della Biblioteca partecipa alla progettazione dei pacchetti sorpresa, selezionando i titoli in base ad argomenti, personaggi, situazioni e luoghi in cui ciascuno può identificarsi con maggiore efficacia, andando a solleticare le preferenze individuali oppure discostandosi dalle proprie preferenze letterarie, musicali e cinematografiche.

La composizione dei pacchi è, dunque, il frutto di un’azione collettiva, per evidenziare come la biblioteca sia il luogo della conoscenza e dello sviluppo personale ma anche dell’accoglienza e della condivisione.

L'utente potrà scegliere il proprio pacco “Immagina…” accompagnato da alcune parole che ne propongono il contenuto. Tantissimi e diversi gli argomenti contenuti in ciascun pacco: non solo narrativa, ma anche arte, storia, filosofia, salute, viaggi, e tanto altro ancora.

Dopo aver scelto il pacco ci si potrà recare presso il bancone per la registrazione del prestito, la cui durata rimarrà quella prevista dal regolamento: 30 giorni per i libri, 15 giorni per CD e DVD; la restituzione potrà essere effettuata come per gli altri documenti in qualsiasi biblioteca del Sistema bibliotecario valdostano.

I pacchi saranno esposti, fino al loro esaurimento, all'ingresso della Sezione adulti.