Cervinia e Pila aprono gli impainti di risalita

Venerdì 2 dicembre Venerdì Cervinia darà il via alla stagione dello sci in Valle d'Aosta con la riapertura dei suoi impianti. Con una novità, l'apertura della nuova seggiovia a 6 posti Gran Sommetta, posizionata tra le piste di Valtournenche e l'area sciistica di Breuil-Cervinia-Zermatt. La seggiovia di ultima generazione, con cupola di protezione, sostituisce la preesistente sciovia, velocizzando notevolmente il passaggio tra i diversi settori del comprensorio e coprendo in 4 minuti il tragitto di 1.163 metri che conduce ai 3.093 metri della stazione di arrivo.