Chatillon: Approvato progetto per nuovo impianto tiro a volo

Il Consiglio comunale di Châtillon si è riunito martedì 29 novembre 2022 e, dopo aver approvato i verbali della seduta precedente (con una richiesta di integrazione da parte della minoranza), ha approvato all’unanimità il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo impianto di tiro a volo.

L’assessore Luigi Girola ha spiegato che il nuovo impianto potrà essere utilizzato da atleti locali e provenienti dagli altri territori e sarà una struttura all’avanguardia. Ha quindi ripercorso le fasi del progetto, avviato dalla precedente Amministrazione.

Le scelte progettuali sono state illustrate dal delegato Fitav Valle d’Aosta Marco Bianchi e dal progettista Corrado Trasino. Si prevede che l’ultimazione delle opere possa avvenire entro l’autunno 2023. L’area individuata ha un fronte roccioso in direzione tiro che permette di gestire gli spari in completa sicurezza. Vi è una grande zona di piano con tre postazioni di tiro costitute da piattaforme coperte e insonorizzate. Nella club house, un locale è destinato ad armeria, uno a bar-ricezione e un terzo a ufficio. I parcheggi non saranno pavimentati né illuminati se non in un eventuale secondo lotto di lavori, attualmente non previsto. Nel secondo lotto rientrerebbero anche la tribuna e l'allargamento della strada di accesso. Pallini, borre, cartucce e piattelli saranno recuperati e riciclati, garantendo l’impatto zero dell’impianto. Barriere di mitigazione dell’impatto acustico saranno posizionate posteriormente alla struttura.

In Piemonte hanno chiuso numerosi impianti poiché è stato vietato di sparare in direzione dei fiumi e questa utenza potrà riversarsi sull’impianto di nuova generazione di Châtillon.

Il consigliere Guido Dondeynaz si è preoccupato della viabilità invernale e dei numeri di frequentazione. È stato risposto che si tratta di un’attività prettamente estiva e che si possono stimare almeno 200 tesserati regionali.

In sede di dichiarazione di voto, la capogruppo Monique Personnettaz ha ribadito la preoccupazione per l’onere economico che il Comune dovrà sostenere per il mantenimento della struttura, che diventerà di sua proprietà quando completata. Ciò nonostante, in ragione dell’impatto positivo atteso, è stato espresso voto favorevole. Il sindaco Camillo Dujany ha ricordato che l’Associazione tiro a volo gestirà l’impianto e non sono previste dunque spese a carico del Comune.

Approvata all’unanimità la permuta di terreni con Deval SpA per la realizzazione di una nuova cabina elettrica che sostituirà quella di trasformazione tra via Tour de Grange e via Pellissier e sarà posta poco più a monte. La nuova cabina di trasformazione avrà dimensioni più ridotte e minor altezza. Il Comune cede il nuovo sedime e Deval cede quello precedente. Sono anche previsti l’interramento di alcune linee aeree e una nuova cabina di trasformazione in località Cret Blanc. L’investimento di 450mila euro sarà totalmente a carico di Deval.

La capogruppo Personnettaz ha chiesto se fosse già stato presentato un progetto, in particolare per la realizzazione di parcheggi. Il sindaco ha risposto che esiste il progetto della nuova cabina. Il terreno della precedente cabina sarà restituito allo stato vergine e il Comune realizzerà la pavimentazione necessaria per rendere la superficie accessibile alle auto. Il Comune deciderà a quale quota chiedere a Deval di restituire il sedime.

Nel Piano degli interventi urgenti del settore acquedottistico, sono stati i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione di 370 metri di tubazione dell’acquedotto comunale in frazione La Tour. Approvato all’unanimità lo schema di convenzione con il Bim, che coprirà completamente il costo d 133.800 euro.

Analoga convenzione è stata approvata all’unanimità per la realizzazione di un sistema di trattamento di depurazione dell’acqua dalla presenza di nickel in frazione Bellecombe. Il sindaco Dujany ha spiegato che il costo di 61.531 euro sarà, anche in questo caso, coperto dal Bim.

Il consigliere Guido Dondeynaz ha chiesto se, per Promiod, sia stato pensato un intervento analogo per la potabilizzazione dell’acqua. Il sindaco ha risposto che quell’investimento non trova fondamento nell’ottica della riorganizzazione in un unico ambito di gestione.

Approvata la quarta variazione al Bilancio di previsione 2022/24 e al relativo Documento unico di programmazione. L’assessore Elsa Frutaz ha spiegato che la variazione pareggia sulla cifra d 308.620,96 euro. Si tratta di una variazione principalmente tecnica, in ragione degli impegni assunti e da assumere entro la fine dell’anno. Implementa inoltre il fondo arretrati contrattuali. Rientrano nella variazione gli interventi finanziati dal Pnrr per la migrazione al cloud e le notifiche digitali.

Dopo una serie di quesiti minuziosi e puntuali da parte della minoranza e una sospensione dei lavori, richiesta dalla stessa minoranza, il capogruppo Émile Gorret ha annunciato il voto contrario dei due gruppi di opposizione poiché la spesa corrente aumenta e pare esservi poca consapevolezza sui contenuti del documento finanziario.

Approvata all’unanimità la convenzione triennale con il Tribunale di Aosta per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Saranno richieste 15 unità lavorative.

I consiglieri hanno approvato all’unanimità il protocollo d’intesa con la Regione autonoma Valle d’Aosta, l’Azienda Usl della Valle d’Aosta, l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e la società Vallée d’Aoste Structure, Si tratta della cessione delle casermette per insediare un centro di ricerca sulle malattie infettive degli animali selvatici.

È stato approvato all’unanimità il capitolato tecnico/convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria rivolto agli enti locali della Valle d’Aosta per il tramite della Centrale unica di committenza regionale, per il triennio 2023/25.

Si è proceduto con la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune. L’Ente detiene partecipazioni in Celva e Inva, che intende conservare.

Il Consiglio (minoranza astenuta) ha espresso il proprio sostegno e adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico. Il sindaco Dujany ha spiegato che Coldiretti ha proposto una petizione nazionale volta a sensibilizzare contro gli alimenti artefatti. L’agricoltura valdostana si contraddistingue per la qualità e naturalità dei suoi prodotti e quindi è interesse dell’Ente promuove la produzione e il consumo di cibo sano.

Sono seguite le comunicazioni del sindaco. Dujany ha annunciato l’arrivo di un nuovo medico di assistenza primaria al Poliambulatorio, che è stata firmata all’intesa per la realizzazione della pista ciclabile del fondovalle con la sistemazione fra Châtillon e Pontey, che la Regione rifarà completamente la copertura dell’edificio ex scuderie del Castello del Baron Gamba, che il comandante Casavola ha ricevuto encomio dalla Procura europea di Torino per indagini alle quali ha partecipato, che l’Istituzione scolastica chiede maggior controllo sull’area antistante e segnala frequentazioni inappropriate con anche piccoli reati.

I lavori si sono conclusi con le interrogazioni dei consiglieri.

Il consigliere Riccardo Donazzan ha chiesto di confermare che l’Amministrazione interverrà qualora i gestori delle strutture sportive abbiano rilevanti aumenti delle utenze. Il sindaco ha risposto che le utenze sono in capo al gestore ma, in presenza di aumenti rilevanti come quelli attesi, potrebbe venire a mancare l’equilibrio economico per il gestore stesso, dunque l’Ente si è premunito in quel senso, dotando il capitolo delle risorse eventualmente necessarie.

Il consigliere Guido Dondeynaz ha chiesto se la manutenzione straordinaria del tiro a volo e della strada di accesso sarà in capo alla proprietà. La convenzione non è ancora stata stipulata, ha risposto il sindaco, ma l’intendimento è che sia in capo alla Federazione. Il trasferimento della proprietà al Comune era indispensabile per il riconoscimento dell’interesse regionale dell’impianto.