Grazie alla generosità di chi sostiene le finalità e gli obiettivi del Fondo filantropico, supportati dall’Associazione, si è riusciti a dare concretezza alla costruzione di una scuola cattolica, a ciclo completo (dalla materna alle superiori), ad indirizzo umanistico in Senegal – nella Regione di Thiès, Città di Sandiara, in Loc. Louly Bentaigné. La costruzione è partita!

Il

L’intenzione è quella di aprire la prima sezione della scuola materna a settembre 2023. Nella giornata mondiale del dono vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno, fino ad ora, consentito di avviare un importante progetto che è volto a favorire la sviluppo di valori sociali umani e intellettuali, consentendo:

 agli alunni di acquisire un’adeguata formazione che permetta loro di operare positivamente per la crescita di una qualità di vita e per creare una mentalità aperta al dialogo, base necessaria per una convivenza rispettosa e pacifica fra le diverse religioni;

 la sensibilizzazione sull’educazione ambientale come metodo educativo e dialettico;

 lo sviluppo artistico culturale;

 l’alfabetizzazione per le madri degli allievi.

 un approccio pedagogico inclusivo con laboratori sui temi della disabilità e del divario di genere.

Chiediamo di sostenere, quindi, con donazioni, il nostro progetto, da

oggi anche attraverso la Piattaforma For funding di Intesa San Paolo,

dove si può visionare e fare la donazione, al link:

Progetto Completiamo la Scuola Materna Manuela a Sandiara, Sénégal di Associazione Amici di Manuela e dei Missionari Oblati di Maria Immacolata – ETS | For Funding – La piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo

