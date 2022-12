Venerdì 2 dicembre l’assemblea dei maestri di sci

Venerdì 2 dicembre i maestri di sci della Valle d’Aosta si riuniranno al teatro Splendor di Aosta (ore 17) per la tradizionale assemblea generale, occasione per analizzare l’andamento della passata stagione e parlare del futuro della professione. Durante l’assemblea verranno inoltre rinnovati gli organi statutari: Beppe Cuc è candidato unico alla presidenza. Paolo Broglio ha ripresentato domanda per rappresentare l’Associazione Valdostana Maestri Sci all’interno del Collegio Nazionale (Colnaz), mentre Alessandro Chamois e Monica Meynet sono candidati per i due posti del Collegio sindacale dei revisori dei conti.

In chiusura, le consuete premiazioni. Sul palco i professionisti con 30 anni di servizio, i neo maestri di sci alpino e i colleghi dello snowboard. L’elenco completo dei premiati:

MAESTRI DI SCI CON 30 ANNI DI SERVIZIO Andrea Basolo, Fabio Ernesto Belotti, Daniele Collomb, Fabrizio D’Incà, Marco Moretti, Diego Stevenin e Alberto Truffelli.

NEO MAESTRI DI SCI ALPINO (SESSIONE PRIMAVERILE) Margherita Aglietta, Jacopo Alasonatti, Aleandro Arnod, Jean Marc Bastrentaz, Francesca Battaglia, Gabriele Belotti, Stephane Berthod, Stephane Béthaz, Peter Bieller, Etienne Boniface, Luca Bussani, Arianna Calaba, Martina Carrel, Sofia Carrel, Simona Ceretto Castigliano, Stephan Coccoz, Federico Codini, Camilla Dooms, Valentina Freppaz, Nil Garin, Benedetta Giordani, Alessandro Lami, Niccolò Lanfranco, Matvei Lomovskikh, Filippo Malabaila, Ilaria Mareliati, Ludovica Olgiati, Matteo Orsières, Melanie Pallai, Alessandro Péaquin, Tommaso Perroni, Marta Pession, Fiore Pichiottino, Nicolò Pigliacelli, Davide Polesel, David Priod, Giulia Raiteri, Gaia Spinella, Sara Spinella, Michael Tedde, Gilles Vacquin, Lorenzo Varese, Leonardo Fumagalli (46° corso), Carolina Germanetti (46° corso) e Michele Vignotti (46° corso).

NEO MAESTRI DI SCI ALPINO (SESSIONE AUTUNNALE) Alessandro Arnaldi, Eva Capucci, Hervé Donnet, Raphael Fusinaz e Thierry Grivel.

NEO MAESTRI DI SNOWBOARD Gabriel Anselmet, Viaceslav, Mattia Boccolini, Jamie Lee Castello, Nicola Chanoux, Davide Di Ianni, Nathan Floccari, Nico Giuntoli Vercellin, Rebecca Quagliato, Andrea Vairetto e Matteo Zilio. ­