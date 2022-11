Rai2, Il Collegio ultimo appuntamento

Arriva al termine anche questa settima avventura de Il Collegio. Martedì 29 novembre, alle 21.20, il docu-reality di Rai2 realizzato con la collaborazione di Banijay Italia è in onda con l’ottava e ultima puntata di questa edizione.

È la settimana degli esami, e solo chi si sarà distinto in positivo, otterrà il diploma. In un’atmosfera già carica d’ansia, i ragazzi si ribelleranno per la mole di studio. Ma le prove che i collegiali dovranno affrontare non sono solo quelle legate allo studio: molti faranno i conti con le proprie emozioni, con i cambiamenti che l'esperienza al Collegio ha prodotto in loro, con le amicizie e gli amori nati, mentre sullo sfondo si avvicinerà l'ora in cui potranno rimettersi gli abiti civili e abbandonare il 1958.

Non tutti riusciranno ad ottenere il diploma. Due collegiali non supereranno le prove scritte di Italiano e Matematica e non verranno ammessi agli orali, ma anche fra chi andrà all'orale ci saranno situazioni a rischio.

Ma gli esami orali arrivano inesorabili e, nel bene o nel male, i ragazzi del 1958 lasciano il loro segno.

Fra proiezioni di diapositive strappalacrime e il ballo di fine anno, i ragazzi del 1958 ci regaleranno le ultime emozioni di questa edizione e anche un insegnamento valido per ogni epoca: la scuola, che a fine anni '50 era un privilegio per pochi, può e deve continuare ad essere il luogo in cui agli studenti è concesso di ottenere il risultato più importante: crescere.