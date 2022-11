Saint Vincent: Un bike park da 1.250.000 euro? Altre 10 domande su Col de Joux

A Col de Joux, località turistica a ben 16 chilometri da Saint-Vincent, si stanno destinando sempre più risorse. Come preannunciato nei mesi scorsi dalla Giunta comunale, dopo i 600.000 euro per la revisione degli impianti di risalita, a cui seguiranno centinaia di migliaia di euro all’anno per la loro gestione, potrebbe essere ora la volta di un bike park da 1.250.000 euro, del quale, grazie a un accesso civico generalizzato , ho potuto leggere lo studio realizzato dalla società Dolomeet.

Poiché sul tema la minoranza consiliare ha chiesto la convocazione di un Consiglio comunale, che si terrà il 29.11.2022, ritengo opportuno rivolgere all’intero Consiglio ulteriori 10 domande su Col de Joux, dopo quelle dello scorso 30 marzo. Mi auguro che da esse si possa trarre spunto per il dibattito.

In discussione, lo chiarisco subito, non è la scelta - condivisibile - di sviluppare sul territorio comunale il turismo legato alla bicicletta, ma il fatto che, per tale scelta, siano ritenuti indispensabili costosi ed energivori impianti di risalita distanti 16 chilometri da Saint-Vincent.



1. L’attuale Giunta comunale si è insediata il 6.10.2020, ma i lavori di revisione degli impianti di risalita sono stati messi a bando solo 500 giorni dopo, mentre la studio del prodotto ciclo-turistico nel comprensorio di Saint-Vincent è stato affidato ben 624 giorni dopo. En passant, è interessante osservare che, nel Piano di sostenibilità economica per il rilancio del comprensorio del Col de Joux, datato 11.6.2021 (248 giorni dopo l’insediamento), non vi sia traccia di attività ciclo-turistiche. Perché lo studio è stato affidato con tanto ritardo e, soprattutto, dopo la revisione degli impianti di risalita, visto che era chiamato a descriverne il possibile utilizzo all’interno della strategia ciclo-turistica? Non sarebbe stato più corretto affidare uno studio che valutasse scenari con e senza seggiovia? Con e senza ski-lift? È stato lo stesso assessore allo sport ad affermare, nel Consiglio comunale del 28.7.2022, che è necessario “svincolare il futuro del Col de Joux dalla pratica dello sci”. Non sarebbe stato dunque opportuno uno studio che valutasse diversi scenari, visto che per gli impianti di risalita si prevede un utilizzo limitato per lo più al periodo estivo?



2. In genere, sia in ambito imprenditoriale sia, soprattutto, in un contesto di spesa pubblica, si preferisce procedere per livelli successivi di complessità e di spesa: si inizia con un progetto più piccolo, se ne verificano i riscontri oggettivi, eventualmente si amplia il progetto. Non sarebbe stato più coerente con il ruolo di amministratori, che hanno in gestione beni pubblici, far valutare nello studio anche un progetto più modesto da ampliare progressivamente ? Per esempio, un progetto ciclo-turistico iniziale in prossimità del capoluogo, da sviluppare nel corso del tempo. Immagino che, sempre nell’ambito delle attività ciclo-turistiche, ad alcuni di voi saranno note iniziative che consentono di utilizzare piste di discesa da raggiungere con servizi di bike shuttle . Che cosa avrebbe impedito di includere, in un progetto iniziale di ciclo-turismo a Saint-Vincent, attività analoghe in prossimità del capoluogo? A questo proposito, a pag. 94 dello studio, si ipotizza un sentiero per mtb da Col de Joux a Saint-Vincent, per il quale si suggerisce, “un domani”, un servizio di bike shuttle. È curioso osservare come l’unica attività che potrebbe coinvolgere direttamente il paese non implichi l’impiego della seggiovia…





3. In assenza di uno studio che confronti lo sviluppo del ciclo-turismo sul territorio comunale con e senza impianti di risalita , che cosa induce a ritenere che, per le attività ricettive e commerciali del capoluogo, sia preferibile un grande bike park distante 16 chilometri, piuttosto che attrazioni ciclo-turistiche più modeste e meno costose, ma in prossimità del paese?



4. La scorsa estate ho personalmente verificato che, in numerose giornate, i posti auto a Col de Joux sono saturi, con la presenza anche di quasi 200 veicoli parcheggiati ovunque, persino lunghi i bordi delle strade. In base a quali considerazioni, dunque, si ritiene che Col de Joux sarebbe una località da rilanciare in estate? Se si prevedono ulteriori presenze, si dovranno realizzare altri parcheggi. Dove? Con che costi?



5. L’incarico alla ditta Dolomeet è stato affidato il 22.06.2022. Perché non si è chiesto di inserire nello studio la valutazione dell’afflusso turistico nell’estate 2022? In altre parole: la stagione estiva a Col de Joux non pare aver necessità di alcun rilancio. Perché nello studio non c’è traccia dei dati delle presenze a Col de Joux nei mesi estivi? A mio avviso, infatti, lo studio non avrebbe dovuto prevedere quante persone usufruiranno delle nuove attrazioni, ma quante saranno le persone in più rispetto a quelle numerosissime che già frequentano la località d’estate.



6. Siete al corrente che la seggiovia, assorbendo 237 kW di potenza (fonte: mio accesso civico del 7.8.2022), in una sola ora consuma tanta energia elettrica quanta una famiglia media italiana in un mese, mentre in una giornata di 7,5 ore di esercizio (pag. 113/114 dello studio) consuma quanto 220 famiglie in 24 ore? A questo proposito, sarebbe da chiarire il conteggio a pag. 114 dello studi o, dove si prevede che la seggiovia assorba solo 80 kW, da moltiplicare per 7,5 ore al giorno per 72 giorni, che, con un costo di 0,50 € a kWh, porta a un totale di soli 21.600 € a stagione. Con il calcolo eseguito utilizzando la potenza di targa di 237 kW, il costo sarebbe invece di 63.990 € e porterebbe i costi totali di esercizio stagionali a 121.990 €, anziché 79.600 €.